Η United Media Sarl, μέλος του United Group BV, του κορυφαίου ομίλου τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει ότι έλαβε άνευ όρων έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξαγορά ποσοστού 50% του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, από την Primos Media Sarl. Το υπόλοιπο 50% του Alpha ανήκει στη Motor Oil Hellas.

Στον Alpha TV ανήκει επίσης το 50% της Green Pixel, εταιρεία παραγωγής πρωτότυπου περιεχομένου με μακρά ιστορία στη δημιουργία ορισμένων από τα πιο δημοφιλή προγράμματα της ελληνικής τηλεόρασης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κική Σιλβεστριάδου αναλαμβάνει τη θέση της Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Alpha TV. Παράλληλα, η κ. Σιλβεστριάδου, διακεκριμένο στέλεχος στον χώρο των ΜΜΕ, παραμένει CEO της πλατφόρμας συνδρομητικής τηλεόρασης Nova Media.

Επιπλέον, ο Γιώργος Λάμπρου, CEO της Nova, μέλους της United Group, τοποθετείται ως Μη Εκτελεστικό Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Alpha TV.



