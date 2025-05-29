Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Elpedison από τη Helleniq Energy.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, με την υπ' αριθ. 880/2025 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ' άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «HELLENIQ ENERGY HOLDINGS Α.Ε.» επί της εταιρείας «ELPEDISON B.V.». Πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής η ELPEDISSON B.V. ελέγχεται από κοινού από την HELLENIQ ENERGY HOLDINGS Α.Ε και την Edison International Shareholdings S.P.A.

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση, η οποία αφορά στον κλάδο ενέργειας και λοιπές αγορές, όπως, η αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής, εμπορίας (trading) ηλεκτρικής ενέργειας, προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής, χονδρικής & λιανικής προμήθειας φυσικού αερίου, σωρευτικής εκπροσώπησης από Φορείς, παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΦοΣΕ) και διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών σε κάθε στάδιο της αξιακής αλυσίδας, παρ' ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

