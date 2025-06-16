Πέθανε η Ειρήνη Γεωργίου ιδρύτρια της εταιρείας γυναικείων ρούχων Regalinas. Η εταιρία Regalinas ιδρύθηκε το 1985 από την Ειρήνη Γεωργίου και πρόκειται για μία ελληνική επιχείρηση και δραστηριοποιείται στο χώρο του σχεδιασμού, παραγωγής και εμπορίας γυναικείων ρούχων.

Διαθέτει καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ οι συλλογές σχεδιάζονται και παράγονται στην Ελλάδα.

Η ανάρτηση της εταιρείας για την απώλεια της Ειρήνης Γεωργίου:

«Η οικογένεια Regalinas θρηνεί την απώλεια της ιδρύτριας της εταιρείας, Ειρήνης Γεωργίου

Ήταν η ψυχή της Regalinas για πάρα πολλά χρόνια και έδινε το 100% του εαυτού της σε κάθε σχέδιο, σε κάθε λεπτομέρεια, σε κάθε βολάν και φιόγκο.

Ξεκίνησε πριν από περισσότερο από 40 χρόνια δημιουργώντας μπλούζες στο σπίτι της και με αργά και σταθερά βήματα κατάφερε να χτίσει το της Regalinas.

Γυναίκα δυναμική, εργασιομανής, πολυτάλαντη, με πάθος και αληθινή αγάπη για ό,τι δημιουργούσε.

Τα Regalinakia της, όπως έλεγε

Καλό ταξίδι αγαπημένη μας. Τώρα θα συναντηθείς με το στήριγμά σου, τον αγαπημένο σου Φίλιππα.

Αφήνεις πίσω άξιους συνεχιστές του έργου σου.

Να μας προσέχεις από ψηλά και να μη μας μαλώνεις αν ξεχνάμε τους αγαπημένους σου φιόγκους».

Η ανάρτηση της εταιρείας:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.