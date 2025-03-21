Η Μινέρβα εξαγοράζει Άλτις, Ελάνθη, Φλώρα και Sol

Σε κατ' αρχήν συμφωνία για την απόκτηση των εμπορικών σημάτων ελαιολάδου 'Αλτις και Ελάνθη και λοιπών ελαίων Φλώρα και Sol κατέληξαν η εταιρία ΜΙΝΕΡΒΑ Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων ΑΕ και η Flora Food Group.

Η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ των δύο μερών τελεί υπό την αίρεση της έκδοσης σχετικής εγκριτικής απόφασης από τις Αρχές Ανταγωνισμού.

Με την εξαγορά αυτή, στρατηγικός στόχος της ΜΙΝΕΡΒΑ είναι να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στον κλάδο του ελαιολάδου και λοιπών ελαίων και να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο των εμπορικών σημάτων της με τις επωνυμίες 'Αλτις, Ελάνθη, Φλώρα και Sol.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Ελαιουργικών Επιχειρήσεων, μεnames όπως το Μινέρβα ιστορία και εμπειρία 120 χρόνων, είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες της χώρας στον τομέα των τροφίμων. Με ισχυρά brand , το Χωριό, το Pummaro, το ΤΟΠ, το Φαστ, διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο που εκτείνεται από το ελαιόλαδο και τα προϊόντα τομάτας σε προϊόντα ξιδιού, μαργαρίνης. τυροκομικά, condiments κα, που καλύπτουν τις όλο και πιο απαιτητικές διατροφικές ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία τόσων χρόνων, αφουγκράζεται τις ανάγκες της αγοράς και πρωτοπορεί, λανσάροντας προϊόντα που συνδυάζουν την καινοτομία με την ποιότητα

