Η Πειραιώς στηρίζει τη νέα γενιά με το πρόγραμμα «Youth’s Financial Literacy»

Η Πειραιώς, αναγνωρίζοντας τη σημασία του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην προσωπική ανάπτυξη και οικονομική αυτονομία των νέων, ανακοίνωσε πως εγκαινιάζει το πρόγραμμα «Youth’s Financial Literacy», με στόχο να συμβάλει στη δημιουργία οικονομικά «εγγράμματων» ατόμων.

Με το πρόγραμμα «Youth’s Financial Literacy», που ξεκινάει το 2025, προβλέπεται η εκπαίδευση, κάθε σχολικό έτος, 2.500 μαθητών και μαθητριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων με έμφαση στην Περιφέρεια.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδικά εκπαιδευτικά εργαστήρια, διαδικτυακές ομαδικές συνεδρίες με μέντορες-επαγγελματίες στον οικονομικό τομέα, καθώς και δραστηριότητες στην τάξη που εστιάζουν σε βασικές δεξιότητες οικονομικής διαχείρισης, ψηφιακά εργαλεία και ηλεκτρονική τραπεζική.

Μέσω της βιωματικής και διαδραστικής εκπαιδευτικής προσέγγισης, οι συμμετέχοντες/ουσες, έφηβοι/ες ηλικίας 14 έως 17 ετών, με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους, εξοικειώνονται με βασικούς και πιο σύνθετους οικονομικούς όρους και έννοιες, εμβαθύνουν σε πρακτικά ζητήματα, όπως η λήψη υπεύθυνων οικονομικών αποφάσεων και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τα ψηφιακά χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Το πρόγραμμα «Youth’s Financial Literacy», υλοποιείται στο πλαίσιο του «Equall - Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων» και εντάσσεται στον πυλώνα της Νέας Γενιάς, σε συνεργασία με τον οργανισμό The Tipping Point.



