Η Microsoft ερευνά εάν μια διαρροή από το σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης για εταιρείες κυβερνοασφάλειας επέτρεψε σε Κινέζους χάκερ να εκμεταλλευτούν κενά ασφάλειας στην υπηρεσία SharePoint πριν αυτά διορθωθούν, ανέφερε το Bloomberg News την Παρασκευή.

Μια ενημέρωση κώδικα ασφαλείας που κυκλοφόρησε η Microsoft αυτόν τον μήνα απέτυχε να διορθώσει πλήρως ένα κρίσιμο κενό ασφαλείας στο λογισμικό των server του SharePoint ανοίγοντας την πόρτα σε μια εκτεταμένη παγκόσμια προσπάθεια κυβερνοκατασκοπείας.

Σε μια ανάρτηση στο ιστολόγιό της την Τρίτη, η Microsoft ανέφερε ότι δύο φερόμενες κινεζικές ομάδες χάκερ, με τις ονομασίες "Linen Typhoon" και "Violet Typhoon", εκμεταλλεύονταν τα κενά ασφαλείας, μαζί με μια τρίτη, που εδρεύει επίσης στην Κίνα.

Ο τεχνολογικός γίγαντας διερευνά εάν το πρόγραμμα οδήγησε στην εκμετάλλευση τρωτών σημείων στο λογισμικό SharePoint διεθνώς τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε η ανάρτηση.

Η Microsoft δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό της έκθεσης.

Πηγή: skai.gr

