Χρηματοδότηση 35 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η ελληνική Startup StiQ

Η StiQ, πρωτοπόρος ελληνική startup στον χώρο του tech-driven fast casual dining, ανακοινώνει την επένδυση 35 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η επένδυση περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση 20 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και 15 εκατομμύρια ευρώ από διεθνή family offices.

Πρόκειται για την πρώτη απευθείας επένδυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε ελληνική startup, γεγονός που αποτελεί σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης για την StiQ αλλά και τοελληνικό οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Η StiQ, η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής και Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) στις διαδικασίες παραγωγής φαγητού, σε 2 χρόνια λειτουργίας έχει ξεπεράσει τις 2

εκατομμύρια παραγγελίες, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια του tech driven fast casual dining και έχει δημιουργήσει ορισμένα αρκετά αναγνωρίσιμα brands φαγητού, όπως τα Protein Garden, Dinas και το Healthy Concept.

Το νέο πλάνο ανάπτυξης περιλαμβάνει:

• Δημιουργία 50 σημείων στην Ελλάδα έως το τέλος του 2027.

• Ταχεία επέκταση σε διεθνείς αγορές.

• Νέες επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες.

• Δημιουργία 300 νέων θέσεων εργασίας έως τον Δεκέμβριο 2025, με στόχο να υπερβούν τις 500 θέσεις εργασίας έως το τέλος του 2026.

Ο CEO & Founder της StiQ, Κωνσταντίνος Δάβαρης δήλωσε: «Αυτή η επένδυση αποτελεί ορόσημο για τη StiQ και το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας. Με την υποστήριξη της EIB και των διεθνών επενδυτών μας, υλοποιούμε το όραμά μας να συνδυάσουμε καινοτόμο τεχνολογία με υγιεινό, ποιοτικό και προσιτό φαγητό, ξεκινώντας από την Ελλάδα και σύντομα επεκτεινόμενοι διεθνώς. Ευχαριστούμε τον αντιπρόεδρο Γιάννη Τσακίρη, την πρόεδρο Νάντια Καλβίνο, όπως και φυσικά όλη την ομάδα της StiQ, τους επενδυτές μας και όλους όσοι πίστεψαν σε εμάς στην πορεία των τελευταίων 2,5 ετών».

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Αυτή η επένδυση είναι πολύ σημαντική για την ΕΤΕπ και αντικατοπτρίζει πλήρως τη σταθερή δέσμευση μας να υποστηρίξουμε την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την επιχειρηματικότητα σε όλη την Ευρώπη. Η STIQ επαναπροσδιορίζει το food sector μέσω της τεχνολογίας, και είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε μια ελληνική startup που δημιουργεί κλιμακούμενες, βιώσιμες λύσεις με ευρωπαϊκή εμβέλεια».

