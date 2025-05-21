Αύξηση 1,9% παρουσίασαν το 2024 οι ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις της METRO AEBE φτάνοντας τα 1,62 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία προχωράει με σταθερά βήματα στη στρατηγική της ανάπτυξη με επενδύσεις ύψους 95 εκατ. ευρώ, εστιάζοντας στην ανάπτυξη του δικτύου της, στο οποίο προστέθηκαν 26 νέα καταστήματα, το 2024.

Η METRO έχει σημαντικό κοινωνικό-οικονομικό αποτύπωμα στη χώρα. Απασχολεί πάνω από 11.000 εργαζόμενους, και το ύψος των αμοιβών και παροχών ξεπερνάει τα 227 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 19 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα, η συμβολή της στην εθνική οικονομία μέσω άμεσων και έμμεσων φόρων άγγιξε τα 108,2 εκατ. ευρώ.

Οι συνεχιζόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις στην εμπορική πολιτική, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και τα αυξημένα λειτουργικά κόστη ενέργειας, καυσίμων, ενοικίων και επιτοκίων είχαν, σύμφωνα ε την εταιρεία, επίπτωση στην κερδοφορία της εταιρείας, παρά τις σημαντικές επενδυτικές της κινήσεις στην ανάπτυξη του δικτύου, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαρκή διατήρηση χαμηλών τιμών και στη στρατηγική απόφαση της εταιρείας να στηρίξει τους εργαζομένους της με σημαντικές αυξήσεις αμοιβών και παροχών ενισχύοντας περαιτέρω το κοινωνικό-οικονομικό αποτύπωμα της εταιρείας.

Τα κέρδη προ φόρων αποσβέσεων και τόκων (EBITDA) ανήλθαν σε 75,0 εκατ. ευρώ έναντι 77,2 εκατ. ευρώ το 2023 (μείωση 2,8%). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 23,0 εκατ. ευρώ έναντι 31,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, (μείωση 26,7%). Τα κέρδη προ φόρων αντιστοιχούν στο 1,4% των καθαρών πωλήσεων.

Οι επενδύσεις για το 2024 ανήλθαν σε 47 εκατ. ευρώ με το μεγαλύτερο ποσοστό να έχει απορροφηθεί για την ανάπτυξη του δικτύου.

Ο κύκλος εργασιών για το 2025 εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται βελτίωση της κερδοφορίας. Η METRO ΑΕΒΕ έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα φιλόδοξο, μακροπρόθεσμο πλάνο επενδύσεων με το μεγαλύτερο ποσοστό να δεσμεύεται στη δημιουργία νέων καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Οι επενδύσεις για το 2025 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 95 εκατ. ευρώ

Το δίκτυο των My market θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια μέσω στοχευμένης οργανικής ανάπτυξης και κυρίως της ανάπτυξης των My market Local. Τα METRO Cash&Carryεστιάζουν στην περαιτέρω διείσδυση στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca, προσδοκώντας θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της αλυσίδας. Στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας η εταιρεία εστιάζει την προσοχή της στο νέο κέντρο διανομής που πρόκειται να δημιουργήσει στον Ασπρόπυργο.

Σταθερά ανοδική είναι η πορεία των My market, αυξάνοντας τις πωλήσεις και το μερίδιο της αλυσίδας η οποία επενδύει στην οργανική της ανάπτυξη, και για το 2025έχει σχεδιάσει να ανοίξει 3 νέα καταστήματα ενώ παράλληλα υλοποιεί ένα δυναμικό πλάνο ανακαινίσεων σε 9επιπλέον καταστήματα. Η αλυσίδα σήμερα αριθμεί 270 καταστήματα, εκ των οποίων τα 43 είναι Mymarket Local.

Τα My market Local κερδίζουν σταθερά το ενδιαφέρον νέων επενδυτών και παρουσιάζουν ικανοποιητική ανάπτυξη σύμφωνα με τους εταιρικούς στόχους. Ο ρυθμός ανάπτυξης πωλήσεων είναι μεγαλύτερος από 40%, ενώ το 35% των καταστημάτων ξεπερνάει σε πωλήσεις το υψηλό σενάριο του business plan, σε λιγότερο από 13 μήνες λειτουργίας μεσοσταθμικά. Με αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο, η εταιρεία στηρίζει ουσιαστικά την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το 2025 θα προστεθούν συνολικά 33 νέα καταστήματα στο δίκτυο της αλυσίδας και στο τέλος της χρονιάς τα My market Local θα είναι 70συνολικά, εκ των οποίων τα 14 θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Στο πλάνο ανάπτυξης της χρονιάς περιλαμβάνονται και τουριστικές περιοχές όπως επιλεγμένα τουριστικά νησιά.

Το 2024 τα METRO Cash & Carry διατήρησαν την ηγετική θέση στο οργανωμένο χονδρεμπόριο, με μερίδιο που πλησιάζει το 50% και η αλυσίδα επενδύει σταθερά στη διείσδυσή της στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα eshop.metrocashandcarry.gr, έχει εδραιωθεί και κερδίζει διαρκώς την αποδοχή του κοινού. Σήμερα, η συμμετοχή του eshop στο σύνολο των πωλήσεων της αλυσίδας έχει φτάσει στο 9,5% παρουσιάζοντας 40% αύξηση σε κύκλο εργασιών και παραγγελίες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και 60% αύξηση στις οργανικές επισκέψεις.

Στα 5 χρόνια λειτουργίας, η επένδυση της METRO στην Κύπρο έχει ωριμάσει και συνεχίζει να αποδίδει θετικά. Το 2024, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση με το 2023 καθώς όλο και περισσότεροι επαγγελματίες εμπιστεύονται τη BEST VALUE ως τον One stop Shopπροορισμό για τις αγορές τους. Το νέο κατάστημα στην πόλη της Λευκωσίας, μεγέθους 3.300 τ.μ., είναι ήδη υπό κατασκευή και με τη λειτουργία του θα μεγαλώσει περαιτέρω το αποτύπωμα της METRO στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

