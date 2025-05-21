Η Shopify κάνει τη δημιουργία e-shop παιχνιδάκι

Θα ήθελες να μπορείς να φτιάξεις ένα ηλεκτρονικό κατάστημα γρήγορα και κυρίως εύκολα, ορίζοντας απλώς μερικές προδιαγραφές. Η Shopify το κάνει πράξη με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου παρουσίασε την Τετάρτη ένα νέο εργαλείο παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει στους συνεργαζόμενους με αυτήν εμπόρους να δημιουργούν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα εισάγοντας απλώς ορισμένες περιγραφικές λέξεις-κλειδιά.

Το «AI Store Builder» έχει τη δυνατότητα δημιουργίας τριών μορφών ηλεκτρονικών καταστημάτων, με φωτογραφίες και κείμενα, στηριζόμενο μόνο στις λέξεις-κλειδιά που θα του δώσει ο εκάστοτε έμπορος, βοηθώντας τον κόσμο του λιανικού εμπορίου να μειώσει σημαντικά τον χρόνο και τους πόρους που απαιτούνται για τον σχεδιασμό ενός ιστότοπου ηλεκτρονικού καταστήματος.

Παρότι η Shopify προσφέρει ήδη διάφορα εργαλεία που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογές τρίτων για να βοηθήσει τους εμπόρους στην κατασκευή των καταστημάτων τους, το «AI Store Builder» είναι η πρώτη ενσωματωμένη λειτουργία που αυτοματοποιεί πλήρως τη διαδικασία.

«Αντί να ζητάμε απλώς από έναν έμπορο να κάνει κλικ, να σύρει και να συμπληρώνει πεδία κειμένου σχετικά με το πώς θέλει να φαίνεται ο ιστότοπός του -κάτι που μπορεί να είναι πραγματικά τρομακτικό για ορισμένους- σκεφτήκαμε να τους κάνουμε πιο γενικές ερωτήσεις και να ''χτίσουμε'' το κατάστημά τους όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό που μπορούμε να φανταστούμε, χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε η Βανέσα Λι, αντιπρόεδρος προϊόντων στη Shopify.

Η Shopify έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους σε προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης για να προσελκύσει περισσότερους εμπόρους στην πλατφόρμα της, προσφέροντας εργαλεία που παρέχουν από τη δυνατότητα δημιουργίας φωτογραφιών έως υπηρεσίες διαχείριση αποθεμάτων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.