Υπεγράφη σήμερα η Σύμβαση Μετόχων για την υλοποίηση μιας από τις μεγαλύτερες ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα, συνολικού ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία στη Λάρισα, μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο ύψους

Η σύμβαση υπεγράφη, μεταξύ των εταιρειών Clavenia Ltd, ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε., EUSIF Larissa Α.Ε. και Volton Α.Ε., για την από κοινού συμμετοχή τους στη ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

Η εταιρεία αναπτύσσει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυσικού αερίου, καθαρής ισχύος 792 MW, στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας. Το έργο έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες και είναι έτοιμο να προχωρήσει στην κατασκευή, μετά την Οριστική Επενδυτική Απόφαση (Final Investment Decision - FID) των μετόχων.

Η νέα μονάδα αναμένεται να αποτελέσει το πιο αποδοτικό εργοστάσιο συνδυασμένου κύκλου (CCGT) στην Ελλάδα, με καθαρή θερμική απόδοση 62,6%, αξιοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία της Mitsubishi Heavy Industries, και συγκεκριμένα τον τύπο M701JAC.

Τον ρόλο του διαχειριστή ενέργειας (energy manager), καθώς και την εμπορική προμήθεια φυσικού αερίου για τη λειτουργία της μονάδας, θα αναλάβει η ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι πρόκειται για μια σημαντική επένδυση τόσο για τη Λάρισα και τη Θεσσαλία όσο και τη χώρα συνολικά. «Πρόκειται για μία νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο. Μονάδα που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές. Μία στρατηγική επένδυση για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας, που αναβαθμίζει τον ρόλο της Θεσσαλίας στον εθνικό και ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη. Στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που προωθεί την ενεργειακή μετάβαση προς ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. Ένα μοντέλο που υπηρετεί τόσο τον άνθρωπο όσο και το περιβάλλον».

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, σημείωσε ότι «η επένδυση αυτή ενισχύει την ανθεκτικότητα του ενεργειακού μας συστήματος και διευρύνει τον ανταγωνισμό στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας - στοιχεία που θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές. Αποτελεί επίσης ένα ακόμη βήμα στη μετεξέλιξη της ΔΕΠΑ σε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό φορέα με καίριο ρόλο στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Ο υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ Eli Cohen, χαιρέτισε «τη δημιουργική και αποδοτική συνεργασία μεταξύ Ισραηλινών και Ελλήνων επενδυτών για την ανάπτυξη ενός προηγμένου ενεργειακού έργου στην Ελλάδα, με αξιοποίηση κορυφαίας ισραηλινής τεχνολογίας και παράλληλο σεβασμό προς το περιβάλλον».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, είπε ότι «συμμετοχή μας στο έργο της ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ αποτελεί στρατηγική επιλογή με ξεκάθαρο ενεργειακό, οικονομικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα. Επενδύουμε σε μια μονάδα αιχμής, που ενισχύει ουσιαστικά την επάρκεια ισχύος της χώρας, προσφέρει αυξημένη ευελιξία στο σύστημα και συμβάλλει στη σταδιακή απανθρακοποίηση του εγχώριου ενεργειακού μίγματος. Η επένδυση αυτή θα συμβάλλει στη δημιουργία πολλών άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία. Παράλληλα, διαμορφώνουμε έναν νέο επενδυτικό άξονα με περιφερειακή αναφορά, καθώς η Λάρισα αποκτά κομβικό ρόλο στον ενεργειακό χάρτη της χώρας».

Ο Διαχειριστής Εταίρος της Nissan Caspi, Clavenia Ltd είπε: «Οραματιστήκαμε από την αρχή ένα έργο ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας, που συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα. Το έργο της Λάρισας αποτελεί την πρώτη φάση ενός ευρύτερου σχεδιασμού, με ενσωμάτωση καινοτόμων ισραηλινών τεχνολογιών, όπως αποθήκευση υδρογόνου, παραγωγή πράσινης μεθανόλης και μπαταρίες ιόντων λιθίου. Η συμμετοχή ισχυρών ελληνικών και διεθνών εταίρων ενισχύει την εμπιστοσύνη και την προοπτική της επένδυσης.»

Από την πλευρά του ο Διονύσης Αλισσανδράτος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος EUSIF Larissa Α.Ε. σημείωσε ότι «πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση με σημαντικά ενεργειακά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Η σύνθεση των μετόχων, με πολυμορφία και υψηλή προστιθέμενη αξία, δημιουργεί τον πρώτο ανεξάρτητο παραγωγό ενέργειας στην Ελλάδα. Το έργο της Λάρισας μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για τις μελλοντικές παραγωγικές υποδομές της χώρας.»

Τέλος, ο Νικόλαος Μπάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Volton Α.Ε. ανέφερε ότι «η συμμετοχή μας στο έργο της Λάρισας εκφράζει έμπρακτα τη δέσμευσή μας για την ανάπτυξη ενεργειακών έργων με μακροπρόθεσμο όφελος για την ελληνική οικονομία. Η νέα μονάδα θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη νέα γενιά CCGT μονάδων στην Ελλάδα»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.