Στην επιτυχία των στρατηγικών κινήσεων της Διοίκησης που έφεραν την Alpha Bank σε τροχιά ισχυρής κερδοφορίας, αναφέρθηκαν, ο CEO του Ομίλου Βασίλης Ψάλτης και Πρόεδρος του Δ.Σ., Δημήτρης Τσιτσιράγκος, κατά τη διάρκεια της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

H εδραίωση της τράπεζας ως κορυφαίου οργανισμού στην Ελλάδα με διεθνείς προοπτικές, ως αποτέλεσμα της συνεπούς υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου, οδήγησε στα ιστορικώς καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου το α’ τρίμηνο του 2025 καθώς και στην ενίσχυση των προοπτικών επιστροφής αξίας προς τους μετόχους, με προοπτική τετραπλασιασμού του μερίσματος του 2025 σε σχέση με το 2023.

Ιστορικά κέρδη και τετραπλάσιο μέρισμα

«Από το 2019, όταν έγινε η εκλογή μας στη Διοίκηση της Alpha Bank, βρεθήκαμε μπροστά σε μία Τράπεζα που έπρεπε να επιβιώσει καθαρίζοντας τον ισολογισμό της από τα κόκκινα δάνεια, αλλά και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των αγορών, να επανέλθει στην κερδοφορία και, τελικά, να προχωρήσει στην επόμενη μέρα. Η επιτυχία αυτής της διαδρομής δεν ήταν δεδομένη. Κάθε βήμα απαίτησε στρατηγική διαύγεια, θάρρος στις αποφάσεις, επιχειρησιακή πειθαρχία, και υψηλό επίπεδο συνεργασίας», είπε ο Βασίλης Ψάλτης.

Τόνισε δε πως «η ανάκαμψη αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα συγκυρίας. Ήταν αποτέλεσμα στρατηγικών επιλογών, συστηματικής δουλειάς, και βαθιάς πίστης στη δυναμική της Τράπεζας και των Ανθρώπων της. Πατώντας στα θεμέλια του παρελθόντος, κτίσαμε μία Τράπεζα ισχυρή, αξιόπιστη και ανταγωνιστική».

Ο CEO της Alpha Bank υπογράμμισε πως η Τράπεζα κατάφερε μέσα σε πέντε μόλις χρόνια να παρουσιάσει τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα της ιστορίας της το α’ τρίμηνο του 2025, τετραπλασιάζοντας μάλιστα το μέρισμα για τους μετόχους της.

«Για το πρώτο τρίμηνο του 2025, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €239,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 22% σε τριμηνιαία βάση και 8% σε ετήσια - ένα ξεκάθαρο δείγμα της σταθερής μας δυναμικής. Με απλά λόγια, οι διανομές προς τους μετόχους το 2025 αναμένεται να είναι σχεδόν τετραπλάσιες αυτών του 2023, και μάλιστα σε ένα περιβάλλον πτωτικών επιτοκίων», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Ψάλτης.

Παράλληλα, ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε σε μία νέα εποχή για τον Όμιλο με την επικείμενη συγχώνευση της Alpha Bank με την Alpha Services and Holdings.

«Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Alpha Services and Holdings στις 30 Ιουνίου 2025 αναμένεται να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τον Όμιλο, εδραιώνοντας τη θέση της Alpha Bank στην κορυφή του ελληνικού τραπεζικού τοπίου», είπε.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρθηκε στην προστιθέμενη αξία που δίνουν στην αναπτυξιακή δυναμική της Alpha Bank οι πρόσφατες εξαγορές.

«Παράλληλα με τις ισχυρές επιδόσεις, ενισχύσαμε την αξία των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους Πελάτες μας, μέσω στοχευμένων εξαγορών. Στην Κύπρο, προχωρήσαμε στην εξαγορά της Astro Bank, συναλλαγή η οποία αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στα έσοδα ανά μετοχή, εδραιώνοντας τη θέση μας ως τρίτη μεγαλύτερη συστημική τράπεζα στη χώρα και διπλασιάζοντας την κερδοφορία μας. Επίσης, εξαγοράσαμε τη FlexFin, μια ψηφιοποιημένη πλατφόρμα υπηρεσιών factoring για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Τέλος, η Τράπεζα προχώρησε στην εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της AXIA Ventures, με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής επενδυτικής τραπεζικής πλατφόρμας σε Ελλάδα και Κύπρο», ανέφερε ο κ. Τσιτσιράγκος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. σημείωσε πως η ανάπτυξη της Τράπεζας πραγματοποιείται παράλληλα με την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε μία περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας και προκλήσεων στη διεθνή αγορά.

«Στόχος μας είναι να στηρίξουμε ενεργά την ελληνική οικονομία, επιτυγχάνοντας ισχυρή αύξηση του όγκου των χορηγήσεων, καθώς και διατηρήσιμο ρυθμό αύξησης των εσόδων από προμήθειες, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή θα παραμείνουν σε σταθερά ανοδική τροχιά. Διατηρούμε, βεβαίως, τη δέσμευσή μας για τη συνεχή ενίσχυση της ανταμοιβής των Μετόχων μας και για την παροχή μίας κορυφαίας εμπειρίας εξυπηρέτησης στους Πελάτες μας, τοποθετώντας την Alpha Bank στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου», είπε ο κ. Τσιτσιράγκος.

Έτος επιτάχυνσης το 2025 στη συνεργασία με UniCredit

Η Alpha Bank έχει επωφεληθεί τα τελευταία δύο χρόνια από τη στρατηγική συνεργασία με UniCredit, η οποία έχει φέρει ουσιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα. «Η συνεργασία αυτή, που ξεπερνά την εμπορική συμφωνία, είναι στρατηγική και μακροπρόθεσμη, προσφέροντας νέες δυνατότητες και πρόσβαση σε νέες αγορές», πρόσθεσε ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης και τόνισε ότι το 2025 θα είναι έτος επιτάχυνσης αυτής της συνεργασίας, απαριθμώντας μερικές από τις βασικές προτεραιότητες για το τρέχον έτος:

• Η ενίσχυση της κοινής μας παρουσίας σε διεθνείς χρηματοδοτήσεις, εκδόσεις ομολόγων, αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των εξαγορών.

• Η ανάπτυξη νέων λειτουργικών υποδομών, κυρίως στον τομέα του transaction banking,

• Η διεύρυνση της παρουσίας επενδυτικών προϊόντων της Alpha Asset Management στις ευρωπαϊκές αγορές μέσω του δικτύου της UniCredit, καθώς και η συνέχιση της δυναμικής προώθησης του onemarkets fund στην ελληνική αγορά.

«Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, δεν είναι μεμονωμένες κινήσεις. Συνθέτουν ένα σταθερό και φιλόδοξο πλαίσιο ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Η συνεργασία με τη UniCredit αποτελεί για την Alpha Bank έναν από τους ισχυρότερους στρατηγικούς πυλώνες του μέλλοντος μας. Για εμάς, αυτή η συνεργασία δεν είναι απλώς επιλογή. Είναι σηματωρός προς το μέλλον», είπε ο κ. Ψάλτης.

Νέα εποχή για την Alpha Bank

Ο CEO του Ομίλου αναφέρθηκε επίσης στο στρατηγικό σχέδιο της τράπεζας για τα επόμενα χρόνια, το οποίο επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην επέκταση των δραστηριοτήτων της σε νέες αγορές. Παράλληλα, τόνισε ότι η Τράπεζα προχωρά σε ριζικές αλλαγές, ανανεώνοντας το λειτουργικό της μοντέλο στο Retail αλλά και ενισχύοντας την ηγετική της θέση στο Wholesale.

«Στοχεύουμε στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, προσφέροντας μια προσωποποιημένη τραπεζική εμπειρία και χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για να εξυπηρετήσει τον άνθρωπο, ενώ φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε έναν αξιόπιστο εταίρο για τις επιχειρήσεις και τα ιδιωτικά και θεσμικά πελατειακά προφίλ, προσφέροντας ολιστική συνεργασία και λύσεις», σημείωσε ο CEO του Ομίλου.

Ο Βασίλης Ψάλτης έδωσε το στίγμα των στόχων της νέας εποχής για την Τράπεζα, σημειώνοντας πως «η αλλαγή δεν αφορά μόνο τις στρατηγικές, τα οικονομικά αποτελέσματα ή τις τεχνολογικές δυνατότητες. Ξεκινά από πιο βαθιά, από την κουλτούρα της Alpha Bank, τον τρόπο που συνεργαζόμαστε, πώς αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και προχωράμε μπροστά».

Όπως είπε, στόχος είναι η διαμόρφωση μίας τράπεζας που δεν περιορίζεται μόνο στην επιχειρησιακή αριστεία, αλλά εστιάζει στην ουσιαστική προσφορά αξίας στους πελάτες και στην κοινωνία.

«Η στρατηγική της τράπεζας επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση της συνεργασίας με τους πελάτες, προσφέροντας ολιστικές λύσεις κυρίως στην επιχειρηματική τραπεζική, ενώ συμμετέχει στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες όπως η παρέμβαση στον δημόσιο διάλογο για τη στέγαση στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι η Alpha Bank να προάγει μια κουλτούρα υψηλών επιδόσεων, ενώ επιβραβεύει τα ταλέντα και διαμορφώνει έναν οργανισμό που ενσωματώνει την αριστεία και την υπευθυνότητα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος», υπογράμμισε ο κ. Ψάλτης.

Από την πλευρά του ο κ. Τσιτσιράγκος έκανε ειδική μνεία στην εταιρική διακυβέρνηση, στην οποία η Alpha Bank δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα.

«Δίνουμε έμφαση στην εφαρμογή υψηλών προτύπων Εταιρικής Διακυβέρνησης, έχοντας προτεραιότητα την εναρμόνιση με το εκάστοτε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Ο αριθμός των ανεξάρτητων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο διατηρείται πολύ πάνω από το ελάχιστο επιτρεπτό όριο και διαμορφώνεται σε 64%. Επιπλέον, το ποσοστό των γυναικών στο Διοικητικό μας Συμβούλιο ανέρχεται σε 45% ενώ το 50% των προέδρων στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου είναι γυναίκες», είπε ο πρόεδρος του ΔΣ.

Τόνισε δε, πως η Alpha Bank πρωτοστατεί και στις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας. «Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής μας. Το πρόγραμμα IQonomy, το οποίο παρέχει εκπαιδευτικά εργαλεία σε νέους, και το πρόγραμμα ‘Μαζί με Στόχο την Υγεία’, το οποίο στηρίζει την αναβάθμιση του υγειονομικού τομέα, είναι μόνο δύο από τις πολλές δράσεις που αναλαμβάνουμε για τη στήριξη της κοινωνίας. Είμαστε παρόντες σε κάθε μεγάλη στιγμή ή ανάγκη. Συμμετέχοντας ενεργά στην αποκατάσταση των υποδομών στη Θεσσαλία και τη Ρόδο και στηρίζοντας πολίτες και επιχειρήσεις που επλήγησαν. Ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, ενσωματώνουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευθύνη στη στρατηγική μας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για έναν κόσμο πιο δίκαιο και βιώσιμο», σημείωσε ο κ. Τσιτσιραγκος.

Το ανακαινισμένο κτήριο της Σταδίου σηματοδοτεί τη νέα εποχή

Ειδική μνεία έκανε ο CEO του Ομίλου και στην ανακαίνιση του κεντρικού κτιρίου της Τράπεζας και στην ανανέωση της εικόνας της σύμφωνα με τις στρατηγικές της επιλογές. Όπως επεσήμανε η αλλαγή δεν έχει ως στόχο να συγκρουστεί με την παράδοση, αλλά είναι η φυσική συνέχεια μιας Τράπεζας που έχει διαχρονικά ταυτιστεί με τον ιδιωτικό τομέα και την επιχειρηματικότητα και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

Η ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου στη Σταδίου 40 αποτελεί μια στρατηγική επένδυση που παράγει αξία σήμερα και στο μέλλον: «Πρόκειται για μια ουσιαστική επένδυση στο περιβάλλον εργασίας του μέλλοντος: ένα ανοιχτό, ευέλικτο, και σύγχρονο περιβάλλον που ενσαρκώνει τις αρχές της διαφάνειας, της συνεργασίας και της εξέλιξης», είπε και πρόσθεσε ότι το νέο κτίριο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και για την πόλη: «Οι πολίτες, αλλά και οι επισκέπτες, θα αναγνωρίζουν ένα νέο σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την Τράπεζα, αλλά και για την ίδια την Αθήνα».

Η νέα Alpha Bank είναι εδώ

Ο CEO της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, τόνισε πως η νέα Alpha Bank είναι ήδη εδώ, με έναν νέο εταιρικό σκοπό να ‘στηρίζει την Πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο αύριο’ και μια νέα εταιρική κουλτούρα.

«Αυτός ο πολιτισμικός μετασχηματισμός εντός της τράπεζας δεν ήταν μια άσκηση επικοινωνίας. Ήταν το επιστέγασμα μιας μακράς διαδρομής, από τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, στην περίοδο της σταθεροποίησης και, πλέον, στην εποχή της ανάπτυξης», είπε ο κ. Ψάλτης και τόνισε ότι η περίοδος αυτή δεν είναι απλώς ένα ακόμη κεφάλαιο στη διαδρομή της Alpha Bank αλλά ένα σημείο καμπής - από τη διαχείριση κρίσεων στη δημιουργία αξίας, από έναν πολυετή κύκλο αναδιάρθρωσης σε μια νέα εποχή εμπιστοσύνης, ανθεκτικότητας και δυναμικής ανάπτυξης.

Όπως τόνισε ο κ. Ψάλτης, η νέα Alpha Bank κινείται με ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό, ισχυρή δυναμική κερδοφορίας και στόχο τη διαρκή ενίσχυση της αξίας για τους Μετόχους. Παρουσίασε δε τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη και τους ξεκάθαρους στόχους της τράπεζας:

• Ιστορικά υψηλή κερδοφορία, με €239 εκατ. καθαρά κέρδη στο α’ τρίμηνο του 2025 και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 15,4%.

• Στόχος κερδών ανά μετοχή €0,45 έως το 2027, αυξημένος κατά 7% σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

• Μέση ετήσια αύξηση κερδών 11% για την περίοδο 2026–2027, βασισμένη σε ανθεκτικά καθαρά έσοδα από τόκους, αύξηση προμηθειών και συνεχή οργανική ανάπτυξη.

• Διανομή μερίσματος τουλάχιστον 50% των καθαρών κερδών, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και στρατηγική ευελιξία. Το μέρισμα του 2025 αναμένεται σχεδόν τετραπλάσιο σε σύγκριση με εκείνο του 2023.

• Εκτιμώμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 13% έως το 2027, ενισχύοντας μακροπρόθεσμα την αξία για τους Μετόχους.

«Τα τελευταία πέντε χρόνια κάναμε όσα έπρεπε για να σταθούμε ξανά στα πόδια μας. Τώρα, κάνουμε όσα απαιτούνται για να προχωρήσουμε μπροστά. Πιο γρήγορα. Πιο αποφασιστικά. Πιο ανταγωνιστικά. Για να γίνουμε η πρώτη επιλογή των Πελατών μας, η σταθερή αξία για τους Μετόχους μας, ο ελκυστικός εργοδότης για τους Ανθρώπους μας, και ένας υπεύθυνος θεσμός για την κοινωνία», κατέληξε ο κ. Ψάλτης.



