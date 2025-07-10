Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Ιουλίου 2025 η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ).

Σε ανακοίνωση του Συνδέσμου αναφέρεται ότι, κατά τη Γενική Συνέλευση «επιβεβαιώθηκε το κλίμα ενότητας και η συλλογική προσήλωση στον κοινό στόχο της ενίσχυσης του ελληνικού ψηφιακού οικοσυστήματος. Η ενεργή συμμετοχή των μελών, σε συνδυασμό με τον δημιουργικό διάλογο, ανέδειξαν ένα επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που συνδυάζει εμπειρία και φρεσκάδα, εκπροσωπώντας όλο το εύρος της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των ψηφιακών υπηρεσιών».

Μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης, τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεδρίασαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα. Στην Προεδρία του Συνδέσμου παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη θητεία ο Μάνος Μακρομάλλης, Διευθύνων Σύμβουλος της EXCELON. Έτσι επιβεβαιοώνεται η διοικητική σταθερότητα και η ανανεωμένη εμπιστοσύνη των μελών στο έργο και στη στρατηγική του προσέγγιση, αναφέρει η ίθδια ανακοίνωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΚΕΕ διαμορφώθηκε ως εξής:

Μάνος Μακρομάλλης (Διευθύνων Σύμβουλος, EXCELON), Πρόεδρος

Γιώργος Μαρκατάτος (Διευθύνων Σύμβουλος, GM395), Αντιπρόεδρος

Νίκος Χατζηδάκης (Διευθύνων Σύμβουλος, AFTERSALESPRO), Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Πέτσας (Διευθύνων Σύμβουλος, MODULUS), Ταμίας

Βασίλης Στασινόπουλος (Διευθύνων Σύμβουλος, RUN4MORE), Μέλος

Ιωάννα Ιωαννίδου (Διευθύνουσα Σύμβουλος, ALLWEB), Μέλος

Σπύρος Καράμπαμπας (Διευθύνων Σύμβουλος, SOLVE TRAVEL SOLUTIONS), Μέλος

Αναπληρωματικό μέλος: Γιώργος Κουρής (Διευθύνων Σύμβουλος, VORTEX SOFTWARE).

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να υλοποιήσει τη στρατηγική του Συνδέσμου για την περίοδο 2025–2027, με έμφαση στην εξωστρέφεια, τη θεσμική εκπροσώπηση, τις διεθνείς συνέργειες και την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών τεχνολογικών επιχειρήσεων σε κρίσιμους τομείς της ψηφιακής οικονομίας.

Ο επανεκλεγείς Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, κ. Μακρομάλλης, δήλωσε: «Η νέα θητεία ανοίγει ένα κρίσιμο κεφάλαιο στην πορεία μας: στόχος η θεσμική αναβάθμιση του ΣΕΚΕΕ και η ισχυροποίηση του ψηφιακού ελληνικού οικοσυστήματος στην Ευρώπη και διεθνώς. Τα επόμενα δύο χρόνια, θα εργαστούμε συστηματικά ως γέφυρα ανάμεσα σε καινοτόμες επιχειρήσεις, επενδυτές και θεσμούς, με φρεσκάδα, συλλογικό πνεύμα αλλά και στρατηγική αποφασιστικότητα. Θέτουμε τις βάσεις για ουσιαστικές συνέργειες, προστιθέμενη αξία και θεσμική διασύνδεση, ώστε κάθε μέλος να καταστεί πρωταγωνιστής στον νέο ψηφιακό χάρτη της χώρας.»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

