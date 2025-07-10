Η Quest Συμμετοχών εντάσσεται στον δείκτη FTSE4Good για δεύτερη χρονιά

Για δεύτερη διαδοχική χρονιά, η Quest Συμμετοχών εντάσσεται στον διεθνή δείκτη FTSE4Good Emerging Markets Index, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της προσήλωση σε πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ των 14 ελληνικών εταιρειών που πληρούν τα αυστηρά ESG κριτήρια του δείκτη, ενώ βρίσκεται και ανάμεσα στις 93 διεθνείς τεχνολογικές εταιρείες που διακρίνονται για την επίδοσή τους.

Ο δείκτης FTSE4Good, διαμορφωμένος από τον όμιλο FTSE Russell, αξιολογεί εταιρείες που επιδεικνύουν αριστεία σε περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διακυβερνητικούς (ESG) τομείς. Αποτελεί ένα κορυφαίο εργαλείο αξιολόγησης για επενδυτές που αναζητούν βιώσιμες επενδύσεις, με κριτήρια όπως η εταιρική διακυβέρνηση, η ασφάλεια, η καταπολέμηση της διαφθοράς, και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η ένταξη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον δείκτη, υπογραμμίζει, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τις διαρκείς προσπάθειες τoυ Ομίλου Quest να ενσωματώσει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στη λειτουργία του μέσω της στοχοθετημένης παρακολούθησης αποτελεσμάτων και της συνεχούς βελτίωσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Quest, Απόστολος Γεωργαντζής, δήλωσε:

«Η σταθερή θέση της Quest Συμμετοχών στον δείκτη FTSE4Good αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της δέσμευσής μας στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους μας. Για εμάς, η στρατηγική ESG δεν αποτελεί απλώς συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα, αλλά μία σταθερή πυξίδα για τις επιχειρησιακές μας αποφάσεις και την εξέλιξή μας. Συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε σε πρακτικές που ενισχύουν τη διαφάνεια, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τη θετική κοινωνική συνεισφορά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

