Η Πειραιώς, με σταθερό προσανατολισμό στην προσφορά ολοκληρωμένων τραπεζικών λύσεων στους αγρότες - πελάτες της και στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της επενδυτικής δραστηριότητας στον αγροτικό τομέα, ανακοινώνει μία ακόμη στρατηγική συνεργασία στον κλάδο των γεωργικών οχημάτων και εξοπλισμού με την εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακριτικός τίτλος: «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ»).

Η νέα αυτή πρωτοβουλία της Πειραιώς στοχεύει στην παροχή χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους προς αγρότες, για την απόκτηση επαγγελματικών οχημάτων και εξοπλισμού, τόσο μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων όσο και εκτός. Η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω επενδυτικού δανείου και καλύπτει την προμήθεια νέων ή μεταχειρισμένων οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα στους δικαιούχους πελάτες της

Η νέα συνεργασία έρχεται να ενισχύσει τον στρατηγικό ρόλο της Πειραιώς στην αγροτική οικονομία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του αγροτικού τομέα μέσα από στοχευμένες και καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής γεωργίας.

Η εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ», μια οικογενειακή επιχείρηση με ιστορία από το 1922, αποτελεί κορυφαίο διανομέα στον κλάδο της αυτοκίνησης στην Ελλάδα, με δραστηριότητα στους τομείς των μηχανημάτων έργων, επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, κινητήρων και περονοφόρων μηχανημάτων.

Ειδικά στον τομέα των γεωργικών μηχανημάτων, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκης συνεργάζεται από το 2018 με τη Massey Ferguson ως αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας στην Ελλάδα. Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει γεωργικούς ελκυστήρες, μηχανήματα χορτονομής, χορτοδετικά, θεριζοαλωνιστικές μηχανές, καλλιεργητές, καθώς και παρελκόμενα και εξαρτήματα. Επιπλέον, προσφέρονται λύσεις τεχνολογίας τηλεματικής και γεωργίας ακριβείας, επενδύοντας σταθερά στην καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο. Το τελευταίο τρίμηνο του 2024, η εταιρεία ξεκίνησε νέα συνεργασία με τη Manitou, παγκοσμίως αναγνωρισμένη για τους τηλεσκοπικούς φορτωτές, διευρύνοντας περαιτέρω τις λύσεις για τον σύγχρονο επαγγελματία αγρότη.



