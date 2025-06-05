«Βουτιά» άνω του 14% κατέγραψε η μετοχή της Tesla την Πέμπτη καθώς η διαμάχη του Ίλον Μασκ και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξελίχθηκε σε «πόλεμο» αλλεπάλληλων δηλώσεων ανάμεσα σε δύο από τους ισχυρότερους ανθρώπους του κόσμου.

Ειδικότερα, ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι «πολύ απογοητευμένος» από την κριτική του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla για το φορολογικό νομοσχέδιο που υπέγραψε ο πρόεδρος.

Αργότερα, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό την Πέμπτη το ενδεχόμενο να τερματίσει κρατικά συμβόλαια και επιδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί στις εταιρείες Ίλον Μασκ. «Ο πιο εύκολος τρόπος να εξοικονομήσουμε δισεκατομμύρια δολάρια στον προϋπολογισμό μας είναι να τερματίσουμε τις κρατικές επιχορηγήσεις και τα συμβόλαια του Ίλον», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Μασκ ύστερα αντεπιτέθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι είναι «ψευδές» ότι γνώριζε ότι το σχέδιο θα αναιρούσε τις φορολογικά κίνητρα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που ωφελούν την επιχείρηση της Tesla. Ο Μασκ συνέχισε με αρκετές πιο έντονα διατυπωμένες αναρτήσεις, μεταξύ άλλων λέγοντας ότι ο Τραμπ έδειξε «αχαριστία» για τη βοήθεια που παρείχε ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας στην κυβέρνηση του Τραμπ. Ακόμη, ο Μασκ υποστήριξε ότι το όνομα του Τραμπ βρίσκεται στη λίστα Επστάιν.

Η διαμάχη αυτή αναδεικνύει πώς οι πολιτικές που προωθούνται από τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους θέτουν σε κίνδυνο δισεκατομμύρια δολάρια για την Tesla.

Το τεράστιο φορολογικό νομοσχέδιο του Τραμπ θα καταργήσει σε μεγάλο βαθμό την κρατική επιδότηση αξίας 7.500 δολαρίων για τους αγοραστές ορισμένων μοντέλων Tesla και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, επτά χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Αυτό μεταφράζεται σε πλήγμα περίπου 1,2 δισ. δολαρίων στα κέρδη της Tesla για το σύνολο του έτους, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται αναλυτές της JPMorgan.

Αφού εγκατέλειψε τον επίσημο συμβουλευτικό του ρόλο στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, ο Μασκ έχει αναλάβει αποστολή να εμποδίσει το φορολογικό νομοσχέδιο που υπέγραψε ο Τραμπ και το οποίο περιέγραψε ως «αηδιαστικό έκτρωμα». Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου ασκεί πιέσεις στους Ρεπουμπλικάνους -συμπεριλαμβανομένης της άμεσης έκκλησης προς τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον- για τη διατήρηση των πολύτιμων κραιτκών επιδοτήσεων για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που περιλαμβάνονται.

Ξεχωριστό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από τη Γερουσία και επιτίθεται στην εντολή της Καλιφόρνιας για τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων θέτει σε κίνδυνο άλλα 2 δισ. δολάρια για την Tesla, σύμφωνα με την JPMorgan. Μαζί, αυτά τα μέτρα απειλούν περίπου το ήμισυ των περισσότερων από 6 δισ. δολάρια σε κέρδη προ τόκων και φόρων που η Wall Street αναμένει ότι η Tesla θα δημοσιεύσει φέτος, ανέφεραν οι αναλυτές.

