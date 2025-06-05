Η Space Hellas σε τρία νέα έργα στον τομέα της κυβερνοάμυνας

Η Space Hellas ανακοίνωσε ότι ενισχύει την παρουσία της στον τομέα της άμυνας, με τρία νέα αναπτυξιακά έργα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (European Defence Fund – EDF), στα οποία η συνεισφορά της είναι εστιασμένη στο πεδίο της κυβερνοάμυνας.

Το έργο CITADEL Range, προϋπολογισμού €60εκ., αναπτύσσει μια πανευρωπαϊκή συνεργιστική υποδομή για ασκήσεις κυβερνοάμυνας (Cyber Ranges). Η Space Hellas, ως Digital Integrator, συμμετέχει με βασικό ρόλο στο έργο, επικεφαλής του Integration & Prototyping activity.

Το έργο 5G COMPAD 2.0, προϋπολογισμού €38εκ., αναπτύσσει ένα καινοτόμο ετερογενές σύστημα επικοινωνιών για στρατιωτική χρήση, βασισμένο σε πολλαπλά πρωτόκολλα, πολιτικά (όπως το 5G) αλλά και στρατιωτικά, με συνδυασμό επίγειων και δορυφορικών ζεύξεων και δυναμικό διαμοιρασμό φάσματος. H Space Hellas συνεισφέρει με καινοτόμους μηχανισμούς κυβερνοασφάλειας που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των επικοινωνιών.

Τέλος, το έργο NEREUS, προϋπολογισμού €64εκ., αναπτύσσει ένα σύστημα συστημάτων (System of Systems, SoS) για θαλάσσιες επιχειρήσεις (naval combat), ανθεκτικό σε πολλαπλές επιθέσεις και αποτελούμενο από σύνθετες ετερογενείς υποδομές. Η Space Hellas, σε συνεργασία με τη Naval Group, συνεισφέρει στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών, αναπτύσσοντας σχετικές τεχνικές για την αξιολόγηση κινδύνων (Asset Intelligence & Risk Management Component).

Τα έργα αυτά προστίθενται στο ήδη πλούσιο χαρτοφυλάκιο της Space Hellas στον τομέα της κυβερνοάμυνας, που αριθμεί πλέον 10 έργα σε ένα σύνολο 21 ενεργών έργων στην ευρύτερη περιοχή της κυβερνοασφάλειας, γεγονός που εδραιώνει την τεχνογνωσία, την ανταγωνιστικότητα και τις διεθνείς συνεργασίες της εταιρείας στον χώρο.

