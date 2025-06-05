Mασκ: Άμεση απάντηση στον Τραμπ με ειρωνείες κατά του προέδρου

Άμεση ήταν η απάντηση του Ίλον Μασκ στην επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ, με ειρωνείες προς τον Αμερικανό πρόεδρο. «Χωρίς εμένα θα είχε χάσει τις εκλογές» δηλώνει μάλιστα.

«Κατάργηση των κρατικών επιδοτήσεων για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων/ ηλιακή ενέργεια ακόμα και αν δεν αγγίζονται οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο» σχολίασε ο Μασκ.

Ο Ίλον Μασκ διέψευσε τον Τραμπ που υποστήριξε ότι γνώριζε για το νομοσχέδιο: «ψέματα, αυτό το νομοσχέδιο δεν μου το έδειξε κανείς, ούτε μια φορά».

«Λέγε ό,τι θες» ανέφερε δηκτικά για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ανασύροντας δε, ένα tweet του προέδρου από το 2013 («Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι Ρεπουμπλικάνοι επεκτείνουν το ανώτατο όριο χρέους—είμαι Ρεπουμπλικάνος και ντρέπομαι!») ο Μασκ σχολίασε ειρωνικά: «σοφά λόγια».

«Πού είναι αυτός ο τύπος σήμερα;;» διερωτήθηκε ο μεγιστάνας, ανασύροντας παλιότερες δηλώσεις του άλλοτε συμμάχου του, τις οποίες καρφίτσωσε στο προφίλ του.

Ο Μασκ αναδημοσίευσε και ένα σχόλιο ότι το εθνικό χρέος των ΗΠΑ προσεγγίζει πια τα 37 τρισ. δολάρια.

Where is this guy today?? https://t.co/qcLNVSYEIB — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

False, this bill was never shown to me even once and was passed in the dead of night so fast that almost no one in Congress could even read it! https://t.co/V4ztekqd4g — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

🚨 BREAKING: U.S. inches toward $37 trillion national debt. pic.twitter.com/CTcbKwSbeC — DogeDesigner (@cb_doge) June 5, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.