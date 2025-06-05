Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Χωρίς εμένα δεν θα είχες εκλεγεί»: Άμεση απάντηση του Ίλον Μασκ στον πρόεδρο των ΗΠΑ

«Κατάργηση κρατικών επιδοτήσεων για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων/ ηλιακή ενέργεια ακόμα και αν δεν αγγίζονται οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο»

UPDATE: 19:54
Mασκ: Άμεση απάντηση στον Τραμπ με ειρωνείες κατά του προέδρου

Άμεση ήταν η απάντηση του Ίλον Μασκ στην επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ, με ειρωνείες προς τον Αμερικανό πρόεδρο. «Χωρίς εμένα θα είχε χάσει τις εκλογές» δηλώνει μάλιστα. 

«Κατάργηση των κρατικών επιδοτήσεων για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων/ ηλιακή ενέργεια ακόμα και αν δεν αγγίζονται οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο» σχολίασε ο Μασκ. 

Ο Ίλον Μασκ διέψευσε τον Τραμπ που υποστήριξε ότι γνώριζε για το νομοσχέδιο: «ψέματα, αυτό το νομοσχέδιο δεν μου το έδειξε κανείς, ούτε μια φορά».  

«Λέγε ό,τι θες» ανέφερε δηκτικά για τον πρόεδρο των ΗΠΑ. 

Ανασύροντας δε, ένα tweet του προέδρου από το 2013 («Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι Ρεπουμπλικάνοι επεκτείνουν το ανώτατο όριο χρέους—είμαι Ρεπουμπλικάνος και ντρέπομαι!») ο Μασκ σχολίασε ειρωνικά: «σοφά λόγια».

«Πού είναι αυτός ο τύπος σήμερα;;» διερωτήθηκε ο μεγιστάνας, ανασύροντας παλιότερες δηλώσεις του άλλοτε συμμάχου του, τις οποίες καρφίτσωσε στο προφίλ του. 

Ο Μασκ αναδημοσίευσε και ένα σχόλιο ότι το εθνικό χρέος των ΗΠΑ προσεγγίζει πια τα 37 τρισ. δολάρια.  

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Ίλον Μασκ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark