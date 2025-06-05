Σε περικοπή περίπου 3.500 θέσεων εργασίας στην Κίνα προχωρά η Citigroup, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για περικοπή κόστους και εξορθολογισμό των παγκόσμιων λειτουργιών της.

Η αμερικανική τράπεζα ανακοίνωσε ότι οι απολύσεις θα πραγματοποιηθούν στα China Citi Solution Centers στη Σαγκάη και στο Νταλιάν, με ολοκλήρωση της διαδικασίας έως τις αρχές του δ΄ τριμήνου του 2025.

Η πλειονότητα των περικοπών αφορά θέσεις στην πληροφορική και τεχνολογική υποστήριξη — συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης λογισμικού, δοκιμών συστημάτων και λειτουργιών υποστήριξης για τις διεθνείς δραστηριότητες της Citi.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ορισμένες θέσεις θα μεταφερθούν σε άλλα τεχνολογικά κέντρα της τράπεζας στο εξωτερικό, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες για το πού ακριβώς ή πόσες.

Σχέδιο περικοπής 20.000 θέσεων παγκοσμίως

Όπως αναφέρει το CNBC, οι περικοπές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης, που είχε ανακοινωθεί από τη CEO Jane Fraser τον Ιανουάριο του 2023 και προβλέπει τη συνολική μείωση κατά 10% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της τράπεζας — δηλαδή περίπου 20.000 θέσεων εργασίας.

Μέχρι σήμερα, η Citigroup έχει ήδη περιορίσει την παρουσία της σε ΗΠΑ, Ινδονησία, Φιλιππίνες και Πολωνία, ενώ συνεχίζει να κλείνει ή συρρικνώνει γραφεία σε διεθνές επίπεδο.

«Η Κίνα παραμένει βασικό μέρος του παγκόσμιου δικτύου και της στρατηγικής ανάπτυξης της Citi. Θα συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τις ανάγκες των εταιρικών και θεσμικών μας πελατών», δήλωσε ο Marc Luet, πρόεδρος της Citi για Ιαπωνία, Βόρεια Ασία και Αυστραλία.

Όπως αναφέρουν αναλυτές, η αναδιάρθρωση της Citi αντανακλά ευρύτερη τάση στους κόλπους των διεθνών τραπεζών που αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα στην κινεζική αγορά.

«Η επιβράδυνση της ανάπτυξης και η αυστηρότερη ρυθμιστική επιτήρηση καθιστούν την Κίνα λιγότερο ελκυστική για τους διεθνείς τραπεζικούς ομίλους», σχολιάζει ο Meng Shen, διευθυντής στην επενδυτική τράπεζα Chanson & Co στο Πεκίνο.

Παρά τις δυσκολίες, η Citi επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να ιδρύσει θυγατρικές με άδεια για δραστηριότητες κινητών αξιών και παραγώγων στην Κίνα, στοχεύοντας σε εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Παγκόσμιο κύμα περικοπών στον τραπεζικό κλάδο

Η Citigroup δεν είναι η μόνη. HSBC, JPMorgan, Bank of America και άλλοι τραπεζικοί κολοσσοί έχουν ξεκινήσει περικοπές θέσεων, καθώς αυξάνεται η πίεση για βελτίωση της αποδοτικότητας σε ένα ασταθές παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Η Bank of America φέρεται να έχει απολύσει 150 στελέχη της επενδυτικής τραπεζικής της, ενώ η Hang Seng Bank (θυγατρική της HSBC στο Χονγκ Κονγκ) ανακοίνωσε μείωση 1% του βασικού προσωπικού της.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξάνονται σε τράπεζες με έκθεση στην κινεζική αγορά ακινήτων, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τα οικονομικά τους.

Επαναξιολόγηση στρατηγικής για την Κίνα

Πέρα από τον τραπεζικό τομέα, πολλές πολυεθνικές εταιρείες επαναξιολογούν τη στρατηγική τους στην Κίνα, υπό το βάρος των γεωπολιτικών εντάσεων, της χαμηλής εσωτερικής ζήτησης και του εντεινόμενου ανταγωνισμού από τοπικούς παίκτες.

Η L’Oréal φέρεται να ετοιμάζεται να απολύσει έως και το 50% του προσωπικού της στα duty free. Η Mercedes-Benz αναμένεται να περικόψει έως και 2.000 θέσεις στον τομέα των πωλήσεων και της έρευνας στην Κίνα.

Παρόλα αυτά, αρκετές εταιρείες συνεχίζουν να επενδύουν στην αγορά, κυρίως στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, με στόχο να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

