Η Procter & Gamble ανέφερε την Πέμπτη ότι θα περικόψει 7.000 θέσεις εργασίας, ή περίπου το 6%, του συνολικού της εργατικού δυναμικού κατά τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς ο κατασκευαστής των απορρυπαντικών Tide αντιμετωπίζει την μειωμένη ζήτηση λόγω της αβεβαιότητας που προκαλείται από τους δασμούς Τραμπ.

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να αποχωρήσει από ορισμένες κατηγορίες, μάρκες προϊόντα σε μεμονωμένες αγορές, δήλωσαν στελέχη της σε συνέδριο της Deutsche Bank στο Παρίσι, προσθέτοντας ότι οι αποχωρήσεις θα μπορούσαν επίσης πιθανότατα να περιλαμβάνουν κάποιες εκποιήσεις εμπορικών σημάτων.

Η εταιρεία απασχολούσε περίπου 108.000 υπαλλήλους στις 30 Ιουνίου 2024.

Το σχέδιο της Procter & Gamble

Το σχέδιο αποχωρήσεων της P&G έρχεται σε μια εποχή που η εταιρεία αναμένει υψηλότερο κόστος λόγω του εμπορικού πολέμου που μαίνεται, ενώ παράλληλα μάχεται με την υποτονική καταναλωτική ζήτηση.

Τον Απρίλιο, η Pampers (του ομίλου Procter & Gamble) ανέφερε ότι θα αυξήσει τις τιμές σε ορισμένα προϊόντα για να μετριάσει τον αντίκτυπο των δασμών.

Οι σαρωτικοί δασμοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν αναστατώσει τις παγκόσμιες αγορές και έχουν οδηγήσει σε φόβους για ύφεση στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη αγορά για την P&G.

Την Πέμπτη, ο επικεφαλής οικονομικών της P&G Andre Schulten και ο επικεφαλής επιχειρήσεων Shailesh Jejurikar, επεσήμαναν ότι το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι «απρόβλεπτο» και ότι οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν «μεγάλη αβεβαιότητα».

Η P&G πρόσθεσε, ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης θα συμβάλει στην απλοποίηση της οργανωτικής δομής, «καθιστώντας τους ρόλους ευρύτερους και τις ομάδες μικρότερες», σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

