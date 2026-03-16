Η Mercedes-Benz πραγματοποίησε προκαταρκτικές συνομιλίες με την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Geely σχετικά με την επέκταση των δεσμών μεταξύ των εταιρειών, καθώς η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία επιδιώκει να ενισχύσει την ανάπτυξη των οχημάτων της στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων του κόσμου, ανέφερε το Bloomberg.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και επικεντρώνονται σε πιθανή συνεργασία για μελλοντικά μοντέλα που θα ακολουθήσουν την τρέχουσα γενιά ηλεκτρικών οχημάτων της Mercedes, ανέφεραν οι πηγές του Bloomberg. Η μεγαλύτερη εξάρτηση από την Geely μπορεί να βοηθήσει τη Mercedes να συντομεύσει τους χρόνους ανάπτυξης των νέων μοντέλων και να μειώσει το κόστος κατασκευής τους στην Κίνα. Στην Κίνα οι εγχώριες μάρκες προηγούνται σε ταχύτητα κατασκευής και τιμολόγησης.

Ένας εκπρόσωπος της Mercedes δήλωσε ότι η εταιρεία «εξερευνά συνεχώς τρόπους για να κάνει την έρευνα και την ανάπτυξη ταχύτερη, καλύτερη και πιο αποτελεσματική - τόσο στην Κίνα όσο και παγκοσμίως». Ένας εκπρόσωπος της Geely αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι συζητήσεις αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη μετατόπιση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, με τους καθιερωμένους κατασκευαστές να στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε Κινέζους εταίρους για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Η Stellantis διερευνά συμφωνίες με αυτοκινητοβιομηχανίες από την ασιατική χώρα για τις ευρωπαϊκές της δραστηριότητες, καθώς επικεντρώνει τις επενδύσεις της στην Αμερική, ανέφερε το Bloomberg. Η Volkswagen συνεργάστηκε με την Xpeng, μεταξύ άλλων μέσω κοινής χρήσης πλατφόρμας, για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στην Κίνα.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ της Mercedes-Benz και της Geely σχετικά με την κοινή χρήση πλατφόρμας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Mercedes σε ανακοίνωσή του.

Για τη Mercedes, οποιαδήποτε κίνηση για την εμβάθυνση της συνεργασίας με την Geely θα ήταν ευαίσθητη και οι συνομιλίες ενδέχεται να μην οδηγήσουν σε επίσημη συμφωνία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ο κύριος κατασκευαστικός εταίρος της αυτοκινητοβιομηχανίας Geely στην Κίνα είναι η κρατική Beijing Automotive Group Co. (BAIC) και ο δισεκατομμυριούχος Li Shufu - ιδρυτής της Geely - που είναι οι κύριοι μέτοχοί της. Η Mercedes έχει τακτικές συζητήσεις με την ανώτατη διοίκηση της Geely, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Συνεργάζονται ήδη μέσω της κοινής τους επιχείρησης για τη smart, την οποία έχουν επανατοποθετήσει ως μια πλήρως ηλεκτρική μάρκα. Για μοντέλα όπως το crossover Smart #3, η Mercedes ηγείται του σχεδιασμού, ενώ η Geely χειρίζεται τη μηχανική και την κατασκευή, παρέχοντας ένα πρότυπο για το πώς θα μπορούσαν να κατανεμηθούν οι ευθύνες σε οποιαδήποτε διευρυμένη συνεργασία.

Συνδυάζοντας τη μοναδική γνώση της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας για το πώς να καλύπτει τις επιθυμίες και τις ανάγκες του καταναλωτή στην εγχώρια αγορά, καθώς και την ικανότητά της να ξεπερνά τις δυτικές προσφορές σε τιμή και απόδοση, δεν είναι περίεργο που αυτοκίνητα όπως η πανάκριβη υπερπολυτελής Mercedes-Benz S800 αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κινέζικη αγορά, λόγω του έντονου ανταγωνισμού από αντίστοιχα κινέζικα μοντέλα με φθηνότερη τιμή.

Ο ρυθμός με τον οποίο οι Κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν στο έπακρο την αγορά πολυτελών αυτοκινήτων είναι ανησυχητικός για τις δυτικές μάρκες. Οι σειρές μοντέλων τους ανταγωνίζονται μετωπικά με καθιερωμένες μάρκες πολυτελείας σε όλη την Ευρώπη και, στις περισσότερες περιπτώσεις, παρέχουν εξαιρετικά προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία και τεχνολογία μπαταριών που αναζητούν οι αγοραστές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.