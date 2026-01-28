Ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ προσπάθησε πριν από ένα χρόνο να πείσει τον επικεφαλής της Mercedes-Benz Όλα Κελένιους να μεταφέρει την έδρα της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ο διευθύνων σύμβουλος απέρριψε την προσφορά, δήλωσε ο ίδιος στο γερμανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο The Pioneer.
Ο Κελένιους φέρεται να δήλωσε σε συνέντευξη ότι, ενώ η εταιρεία είναι παγκόσμια και θα επενδύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα μπορούσε να «ξεριζωθεί».
Ο διευθύνων σύμβουλος πρόσθεσε πως η πρόταση του Λάτνικ, η οποία έγινε νωρίς πέρυσι, αντανακλά το σφοδρό παγκόσμιο ανταγωνισμό για κεφάλαια που αντιμετωπίζουν κέντρα της βιομηχανίας στην Ευρώπη.
