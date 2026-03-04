«Κλιματική προσφυγή» εναντίον Mercedes και ΒΜW

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Γερμανική Ένωση για την Προστασία του Περιβάλλοντος (DUH) προσέφυγε στο Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας ζητώντας να απαγορευτεί στις Mercedes και BMW η πώληση οχημάτων με συμβατικό κινητήρα μετά το 2030.

Η προσφυγή βασίζεται στο δικαίωμα της προσωπικότητας σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Γερμανικού Συντάγματος, υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση κατασκευής οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει την ανάγκη για νέα μέτρα μείωσης των εκπομπών CO2 και την πίεση που ασκεί η νέα γενιά για ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας.

Μία «κλιματική προσφυγή» που θα συζητηθεί: Οικολόγοι ζητούν από τη γερμανική Δικαιοσύνη να απαγορεύσει τις πωλήσεις οχημάτων με συμβατικό κινητήρα από Mercedes και BMW.Στο Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας για αστικές υποθέσεις, δηλαδή τον αντίστοιχο «Άρειο Πάγο» (Bundesgerichtshof), εξετάστηκε την Τρίτη μία ασυνήθιστη προσφυγή της Γερμανικής Ένωσης για την Προστασία του Περιβάλλοντος (DUH). Ζητούμενο, σύμφωνα με την οικολογική οργάνωση: να απαγορεύσει το Δικαστήριο σε δύο από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες της χώρας, την BMW και τη Mercedes, να πωλούν αυτοκίνητα με συμβατικούς κινητήρες μετά το 2030.



Η νομική βάση σηκώνει συζήτηση: Οι ενάγοντες επικαλούνται το «δικαίωμα της προσωπικότητας», όπως αυτό κατοχυρώνεται στο Άρθρο 2 του Γερμανικού Συντάγματος (Grundgesetz). Υποστηρίζουν ότι η επιμονή των δύο μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών να κατασκευάζουν οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσεως εξαντλεί τα περιθώρια ελιγμών για την προστασία του περιβάλλοντος και καθιστά αναγκαία τη λήψη νέων μέτρων για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (Co2), με αποτέλεσμα να παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματά τους.

Πηγή: Deutsche Welle

«Εξέγερση» της νέας γενιάςΠιο συγκεκριμένα: Από τη στιγμή, λένε οι ενάγοντες, που οι αυτοκινητοβιομηχανίες θέτουν σήμερα τόσο χαμηλά όρια μείωσης των ρύπων, θα πρέπει οι επόμενες γενιές να θέσουν πολύ αυστηρότερα όρια για να καλύψουν το χαμένο έδαφος, κατά συνέπεια οι μελλοντικές γενιές θα είναι σαν να πληρώνουν την ολιγωρία των σημερινών ιθυνόντων με μεγαλύτερους περιορισμούς στην ελευθερία τους από εκείνους που θα τους αναλογούσαν υπό άλλες συνθήκες.Η επιχειρηματολογία ουσιαστικά εδράζεται σε μία ιστορική απόφαση που εξέδωσε το 2021 το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας, μετά από προσφυγή περιβαλλοντικών οργανώσεων. Οι δικαστές της Καρλσρούης είχαν αποφανθεί ότι η κυβέρνηση πρέπει να εντείνει τις ενέργειές της, ώστε να θεσπίσει μέχρι τα τέλη του 2022 μία αυστηρότερη νομοθεσία για την προστασία του κλίματος, με βάση τα όσα προβλέπει η Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή.Η διαφορά είναι ότι σε εκείνη την περίπτωση αποδέκτης της απόφασης ήταν το κράτος, ενώ η σημερινή προσφυγή στρέφεται εναντίον δύο ιδιωτικών επιχειρήσεων. Τίθεται ζήτημα άμεσης τριτενέργειας των θεμελιωδών δικαιωμάτων; Και αν ναι, μέχρι πού μπορεί να φτάσει; Λεπτομέρειες της υπόθεσης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.Το «εκκρεμές» της πολιτικής«Οι ενάγοντες νομίζουν ότι είναι πιο έξυπνοι από τον ίδιο τον νομοθέτη» δηλώνει με σκωπτικό ύφος συνήγορος της BMW στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).«Το εκκρεμές της πολιτικής κινείται και πάλι προς την προστασία του περιβάλλοντος» αντιτείνει ένας από τους δικηγόρους της περιβαλλοντικής οργάνωσης. Υποστηρίζει μάλιστα ότι όταν ο νομοθέτης δεν ανταποκρίνεται στη θεσμική εντολή του, θα πρέπει και τα φυσικά πρόσωπα να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους διά της δικαστικής οδού.Όπως ήταν αναμενόμενο, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έλαβε θέση στη διαμάχη κατά την ακροαματική διαδικασία της Τρίτης. Ο πρόεδρος του Δικαστηρίου, Στέφαν Ζάιτερς, περιορίστηκε να δηλώσει ότι στο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος θα πρέπει να συνυπολογιστούν και να σταθμιστούν πολλοί και διαφορετικοί λόγοι έννομου συμφέροντος. Η απόφαση αναμένεται στις 23 Μαρτίου.

