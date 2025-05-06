Η Ayvens επεκτείνει τη συνεργασία της με την BYD σε επτά επιπλέον ευρωπαϊκές χώρες

Η Ayvens ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με την BYD, έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές Οχημάτων Νέας Ενέργειας (NEV) παγκοσμίως, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μίσθωσης σε διεθνείς και τοπικούς εταιρικούς πελάτες. Παράλληλα, η Ayvens θα προσφέρει μέσω της BYD λύσεις μακροχρόνιας μίσθωσης, ειδικά σχεδιασμένες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες σε Ελλάδα, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ρουμανία και Σουηδία.

Η επέκταση αυτή έρχεται ως συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) που υπογράφτηκε το 2024 μεταξύ των δύο εταιρειών και έθεσε τα θεμέλια για τη διανομή ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCVs) σε εταιρικούς πελάτες και ιδιώτες στην Ευρώπη.

Η συνεργασία στοχεύει να συνδυάσει την κορυφαία εμπειρία της Ayvens στην ολοκληρωμένη μακροχρόνια μίσθωση με την εκτενή τεχνογνωσία της BYD στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων. Οι δύο εταιρείες θα προσφέρουν μαζί καινοτόμες λύσεις κινητικότητας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε αγοράς, μέσω ελκυστικών προγραμμάτων ολοκληρωμένης μίσθωσης που θα διατίθενται από το δίκτυο αντιπροσώπων της BYD, όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους.

Ως πρωτοπόρος στην ανάπτυξη οχημάτων νέας ενέργειας, η BYD παραμένει προσηλωμένη στη συνεχή βελτίωση και την καινοτομία, επεκτείνοντας πρόσφατα τη γκάμα των οχημάτων της με την παρουσίαση της DENZA, μιας νέας μάρκας που απευθύνεται στην premium κατηγορία. Μέσω της υπηρεσίας BYD Lease, οι πελάτες θα επωφελούνται από ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης στόλου ηλεκτρικών οχημάτων, αξιοποιώντας τη συνολική γκάμα μοντέλων της BYD. Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν συμβουλευτικές λύσεις, λειτουργικές μισθώσεις καθώς και πλήρεις υπηρεσίες φόρτισης, σημειώνεται.

Αυτή η νέα διεύρυνση της συνεργασίας με την BYD αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τις δύο εταιρείες, αυξάνοντας τον αριθμό των ευρωπαϊκών αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται σε έντεκα, μετά την επιτυχημένη παρουσία τους στο Βέλγιο, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία.

Η Ayvens, ηγέτης στην εφαρμογή καινοτόμων συνεργασιών για ολοκληρωμένες υπηρεσίες μίσθωσης, έχει καταφέρει να εδραιώσει πάνω από 100 στρατηγικές συμφωνίες με 17 κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων, προσφέροντας εκτεταμένη κάλυψη σε 31 χώρες σε όλη την Ευρώπη.

Η Executive Vice President της BYD, Stella Li, δήλωσε: «Η επέκταση της συνεργασίας μας με την Ayvens σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα στην ευρωπαϊκή στρατηγική μας. Η συνεργασία με εξειδικευμένους εταίρους του κλάδου αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της ανάπτυξής μας και αυτές οι νέες συμφωνίες μάς επιτρέπουν να ενισχύσουμε μια ήδη επιτυχημένη προσφορά σε τέσσερις επιπλέον αγορές. Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή βιώσιμων λύσεων για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και ανυπομονούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με την Ayvens για την παροχή ανταγωνιστικών λύσεων μίσθωσης σε επτά νέες χώρες».

Ο Tim Albertsen, Group CEO της Ayvens, σημείωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με την BYD σε επτά νέες χώρες, αναδεικνύοντας περαιτέρω την ηγετική μας θέση στον τομέα της ολοκληρωμένης μίσθωσης οχημάτων στην Ευρώπη. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε στους συνεργάτες μας κορυφαίες υπηρεσίες μίσθωσης προάγοντας την αμοιβαία ανάπτυξη και επιτυχία. Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το μέλλον της συνεργασίας μας με την BYD και δεσμευόμαστε να εργαστούμε στενά για να ενισχύσουμε την πρόσβαση σε πρωτοποριακές τεχνολογίες ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών τα επόμενα χρόνια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.