Ισχυρή κερδοφορία στα €284 εκατ. η οποία αντιστοιχεί σε €0,22 κέρδη ανά μετοχή και 14,7% απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV), σε τροχιά επίτευξης ή υπέρβασης των στόχων για περίπου €0,80 κέρδη ανά μετοχή και 14% απόδοση κεφαλαίων αντίστοιχα για το σύνολο του 2025 ανακοίνωσε η Πειραιώς Financial Holdings για το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τη σχετική, σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα €649 εκατ., αυξημένα κατά 10% ετησίως, υποστηριζόμενα από τα καθαρά έσοδα προμηθειών. Οι προμήθειες αυξήθηκαν κατά 10% ετησίως, επωφελούμενες από την ισχυρή άνοδο των πελατειακών χαρτουφυλακίων

Ακόμη, ανακοίνωσε μέρισμα σε μετρητά ποσού €373 εκατ. από τα καθαρά κέρδη του 2024 που θα πληρωθεί στους μετόχους της Πειραιώς στις 10 Ιουνίου του 2025.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου δήλωσε σχετικά:

«Το παγκόσμιο μακροοικονομικό περιβάλλον εισήλθε το 2025 σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας. Ωστόσο, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ισχυρή θέση ώστε να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες προκλήσεις. Το 2024 κατέγραψε άνοδο του ΑΕΠ της κατά 2,3%, υπερβαίνοντας σημαντικά τον μέσο όρο του της Ευρωζώνης που διαμορφώθηκε σε 0,9%, παράγοντας πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% του ΑΕΠ, πολύ υψηλότερο του στόχου. Η ενίσχυση του ΑΕΠ αναμένεται να διατηρηθεί σε παρόμοιο επίπεδο και το 2025, ενώ η χαμηλή έκθεση των ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ υποδηλώνει διαχειρίσιμη επίπτωση από το μέτωπο των δασμών. Είναι επίσης σημαντικό ότι η Ελληνική Δημοκρατία έχει ανακτήσει πλέον την επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, εξέλιξη που σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο για τη χώρα και τον τραπεζικό τομέα.

Με αυτά τα δεδομένα, η Πειραιώς έκανε δυναμική έναρξη το 2025, με το πρώτο τρίμηνο να καταγράφει σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη ή και υπέρβαση των ετήσιων στόχων μας. Κατά το 1ο τρίμηνο, παρουσιάσαμε ένα ακόμη σύνολο ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων, παράγοντας €0,22 κέρδη ανά μετοχή και 15% απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Η Πειραιώς επέτυχε διατηρήσιμη κερδοφορία και ενίσχυση κεφαλαίων, διαφοροποιώντας τις πηγές εσόδων και διαχειριζόμενη πειθαρχημένα το κόστος και συνετά τον πιστωτικό κίνδυνο.

Τα έσοδά μας επέδειξαν ανθεκτικότητα, υποστηριζόμενα από τον τομέα των προμηθειών. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 2,4% και τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ως προς το ενεργητικό στο 0,8%. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κυρίως λόγω των χρηματοδοτήσεων, της τραπεζοασφάλισης και της διαχείρισης κεφαλαίων πελατών. Οι προσπάθειές μας για διαφοροποίηση εσόδων αντανακλώνται στον δείκτη προμηθειών προς καθαρά έσοδα, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 25%.

Το χαρτοφυλάκιο των δανείων συνέχισε την ισχυρή τάση του 2024, καθώς αυξήθηκε κατά 16% ετησίως ή κατά €1,1 δισ. το 1ο τρίμηνο, με ώθηση από τα δάνεια επιχειρήσεων και με τον δανεισμό ιδιωτών να είναι σχεδόν σταθεροποιημένος. Συνολικά, έχουμε αυξήσει τα δάνειά μας κατά €5 δισ. σε 5 τρίμηνα. Αντίστοιχα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν στα €12,5 δισ., ξεπερνώντας ήδη τον ετήσιο στόχο των >12,0 δισ., με ώθηση κυρίως από τα αμοιβαία κεφάλαια.

Η εστιασμένη προσέγγιση στη λειτουργική αποτελεσματικότητα διαμόρφωσε τον δείκτη δαπανών προς βασικά έσοδα στο 35% κατά το 1ο τρίμηνο. Το κόστος κινδύνου μειώθηκε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 35 μονάδων βάσης, ή 14 μονάδων βάσης εξαιρουμένων εξόδων διαχείρισης, αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εισροών νέων NPE. Ο δείκτης NPE παρέμεινε στο χαμηλό επίπεδο του 2,6% και η κάλυψη των NPE από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 64%.

O δείκτης CET1 ενισχύθηκε στο 14,4%, αυξημένος κατά 70 μονάδες βάσης σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, απορροφώντας την πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους 50% των κερδών, την απόσβεση €90 εκατ. DTC, την αύξηση των δανείων κατά €1 δισ. στο 1ο τρίμηνο και την επίπτωση από την Βασιλεία IV, η οποία είναι σε ισχύ από τον Ιαν.25.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πειραιώς ενέκρινε τον Απρίλιο τη διανομή μερίσματος σε μετρητά, ποσού €373 εκατ. ή €0,298 ανά μετοχή, για τη χρήση 2024, το οποίο θα πληρωθεί στις 10 Ιουνίου 2025.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου, συνάψαμε Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών για την εξαγορά του 90,01% της Εθνικής Ασφαλιστικής, κορυφαίας ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα. Η συναλλαγή αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων της Πειραιώς, ενισχύοντας τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, ενώ παράλληλα θα συμπληρώσει το εύρος των προϊόντων μας, καλύπτοντας όλο το φάσμα τραπεζικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών πελατειακών λύσεων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πειραιώς Financial Holdings

Ισχυρά κέρδη και αποδόσεις

- Ισχυρή κερδοφορία στα €284 εκατ. η οποία αντιστοιχεί σε €0,22 κέρδη ανά μετοχή και 14,7% απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV), σε τροχιά επίτευξης ή υπέρβασης των στόχων για περίπου €0,80 κέρδη ανά μετοχή και 14% απόδοση κεφαλαίων αντίστοιχα για το σύνολο του 2025. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €6,01, αυξημένα κατά 14% ετησίως

- Καθαρά έσοδα €649 εκατ., αυξημένα κατά 10% ετησίως, υποστηριζόμενα από τα καθαρά έσοδα προμηθειών. Οι προμήθειες αυξήθηκαν κατά 10% ετησίως, επωφελούμενες από την ισχυρή άνοδο των πελατειακών χαρτουφυλακίων

- Ο δείκτης προμηθειών προς καθαρά έσοδα διαμορφώθηκε στο 25%, αυξημένος κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες τριμηνιαίως

- Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 7% ετησίως, αντανακλώντας τη μείωση του 3μηνου Euribor κατά 135 μονάδες βάσης αντίστοιχα

- Μέρισμα σε μετρητά ποσού €373 εκατ. από τα καθαρά κέρδη του 2024 θα πληρωθεί στους μετόχους της Πειραιώς στις 10 Ιουν.25.

Πειθαρχία στη λειτουργική αποτελεσματικότητα και διαχείριση ισολογισμού

- Πειθαρχία στη λειτουργική αποτελεσματικότητα, με δείκτη αποτελεσματικότητας κόστους στο 35%, ανάμεσα τους καλύτερους μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών. Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα €224 εκατ., όπως είχαν προϋπολογισθεί για το 1ο τρίμηνο, επιβαρυμένα από εμπροσθοβαρή φορολογικά κόστη, και επενδύσεις στον τομέα τεχνολογίας και την ψηφιακή τραπεζική

- Ισχυρός ισολογισμός με το οργανικό κόστος κινδύνου στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 35 μονάδων βάσης, μειωμένο σε σύγκριση με 51 μονάδες βάσης ένα έτος νωρίτερα. Ο δείκτης NPE διαμορφώθηκε στο 2,6%, έναντι 3,5% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και η κάλυψη των NPE στο 64%, ενισχυμένη κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως. Εξαιρουμένων των προμηθειών εξυπηρέτησης NPE και των εξόδων συνθετικών τιτλοποιήσεων, το κόστος κινδύνου προσγειώθηκε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 14 μονάδων βάσης, μειωμένο σε σύγκριση με τις 17 μονάδες βάσης το 1ο τρίμηνο 2024

Αξιοσημείωτη άνοδος δανείων και κεφαλαίων πελατών υπό διαχείριση

- Δάνεια στα €35 δισ., αυξημένα κατά 16% ετησίως με €1,1 δισ. ενίσχυση το 1ο τρίμηνο 2025, λόγω των επιχειρηματικών δανείων. Η περίμετρος των δανείων Πειραιώς συνδεδεμένων με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαμορφώνεται σε €2,2 δισ. στο τέλος του 1ου τριμήνου 2025

- Ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με €61 δισ. καταθέσεις (+5% ετησίως) και δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 201%

- Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 25% σε ετήσια βάση, στα €12,5 δισ., ξεπερνώντας ήδη τον ετήσιο στόχο των >12,0 δισ., με ώθηση από τα αμοιβαία κεφάλαια (+39% ετησίως), καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίων θεσμικών επενδυτών και το private banking

Δείκτης CET1 με επαρκή αποθέματα πάνω από τον στόχο της διοίκησης

- Ο pro forma δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,4% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 19,5%, απορροφώντας την πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους του 50% των κερδών, την απόσβεση DTC κατά περίπου €90 εκατ., την ισχυρή αύξηση των δανείων και την επίπτωση από την Βασιλεία IV. Ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 28,2% τον Μάρτιο 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.