Η Google της Alphabet θα πρέπει να αναγκαστεί να πουλήσει δύο από τις επιχειρήσεις της που βοηθούν τους ιστότοπους να αγοράζουν, να πωλούν και να εξυπηρετούν τη διαδικτυακή διαφήμιση, αφού ένας δικαστής έκρινε ότι η εταιρεία μονοπωλούσε παράνομα αυτές τις αγορές, ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η εταιρεία θα διαταχθεί να πουλήσει αμέσως το ανταλλακτήριο διαφημίσεων AdX, ακολουθούμενο από μια «σταδιακή» εκποίηση της υπηρεσίας που βοηθά τους ιστότοπους να πωλούν διαφημίσεις προβολής, ανέφερε το υπουργείο.

Ένα «ολοκληρωμένο σύνολο διορθωτικών μέτρων - συμπεριλαμβανομένης της εκποίησης των παράνομα αποκτηθέντων μονοπωλίων της Google και των προϊόντων που αποτέλεσαν τα κύρια μέσα του παράνομου σχεδίου της Google - είναι απαραίτητο για τον τερματισμό των μονοπωλίων της Google», ανέφερε το υπουργείο.

Η Google δεν σχολίασε άμεσα την πρόταση του υπουργείου. Στη δική της κατάθεση αργά τη Δευτέρα, η Google πρότεινε να καταστήσει το ανταλλακτήριο διαφημίσεων να λειτουργεί απρόσκοπτα με την τεχνολογία των ανταγωνιστών και να εγκαταστήσει έναν ελεγκτή για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση για τα επόμενα τρία χρόνια. Η εταιρεία ανέφερε ότι η πρότασή της θα μετριάσει κάθε υποτιθέμενη ζημία.

Το αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς έχει αναφέρει από το 2023, όταν μήνυσε για πρώτη φορά την Google για παράνομο μονοπώλιο, ότι θα επιδιώξει την εκποίηση των υπηρεσιών.

Ξεχωριστά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιδιώκει να αναγκάσει την Alphabet να εκποιήσει το δημοφιλές πρόγραμμα περιήγησης Chrome σε μια άλλη υπόθεση σχετικά με ο παράνομο μονοπώλιο της διαδικτυακής αναζήτησης από την εταιρεία.

Οι φορείς επιβολής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας ισχυρίστηκαν ότι η Google παρείχε ειδική πρόσβαση και προνόμια στα δικά της διαφημιστικά προϊόντα για να ενθαρρύνει τόσο τους διαφημιζόμενους όσο και τους ιστότοπους να δαπανούν μόνο μέσω των υπηρεσιών της.

Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ Leonie Brinkema της Βιρτζίνια έχει προγραμματίσει ακρόαση για τον Σεπτέμβριο για να ακούσει τα επιχειρήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Google σχετικά με την υπόθεση. Τον περασμένο μήνα, η Brinkema αποφάνθηκε ότι η Google παραβίασε την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία στις αγορές για τα ανταλλακτήρια διαφημίσεων και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι ιστότοποι για την πώληση διαφημιστικού χώρου, γνωστά ως διακομιστές διαφημίσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.