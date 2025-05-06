Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Williams, Άλαν Άρμστρονγκ, παραιτείται μετά από 14 χρόνια

Η Williams Companies ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Άλαν Άρμστρονγκ θα παραιτηθεί μετά από περισσότερα από 14 χρόνια στο τιμόνι της αμερικανικής εταιρείας διαχείρισης αγωγών.

Τον Άρμστρονγκ, ο οποίος εντάχθηκε στην Williams πριν από σχεδόν 40 χρόνια, θα διαδεχθεί ο Τσαντ Ζαμάριν, μέλος των εσωτερικών σχέσεων, με ισχύ από την 1η Ιουλίου. Ο Ζαμάριν, ο οποίος εντάχθηκε στην εταιρεία το 2017, είναι επί του παρόντος εκτελεστικός αντιπρόεδρος εταιρικής στρατηγικής ανάπτυξης.

Η Williams τη Δευτέρα ξεπέρασε επίσης τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις για τα κέρδη της και αύξησε την πρόβλεψη για τα ετήσια κέρδη της, καθώς βασίστηκε στην αυξανόμενη ζήτηση για φυσικό αέριο, η οποία οφείλεται στην αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και από την άνθηση των κέντρων δεδομένων, η οποία βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Η Williams βρίσκεται σε καλή θέση για να επωφεληθεί από το επερχόμενο κύμα ζήτησης φυσικού αερίου από την αγορά παραγωγής ενέργειας και τις εξαγωγές LNG, συνεχίζοντας παράλληλα να καλύπτει τις παραδοσιακές ανάγκες της αγοράς», δήλωσε ο Άρμστρονγκ.

Η εταιρεία αύξησε τα προσαρμοσμένα βασικά κέρδη της για το 2025, τα οποία διαμορφώθηκαν μεταξύ 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 7,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με το προηγούμενο εύρος προοπτικών της, που ήταν από 7,45 έως 7,85 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ενισχύθηκαν από τα υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες από έργα επέκτασης και εξαγορές.

Τον Ιανουάριο, η ρυθμιστική αρχή ενέργειας των ΗΠΑ επανέφερε το πιστοποιητικό για τον διηπειρωτικό αγωγό φυσικού αερίου της Williams, επιτρέποντάς της να προχωρήσει στην επέκταση του έργου, αφού ένα αμερικανικό δικαστήριο ακύρωσε την αρχική έγκριση το 2023.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν σχεδόν κατά 10% στα 3,05 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια από 1,91 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από ένα χρόνο.νο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 60 σεντς ανά μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου, σε σύγκριση με τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών για 56 σεντς ανά μετοχή, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Πηγή: reuters.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.