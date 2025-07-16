Faria Renewables: Υπογραφή δανειακής σύμβασης με την Attica Bank

Η Faria Renewables, προχώρησε στην υπογραφή δανειακής σύμβασης με την Attica Bank για τη χρηματοδότηση της κατασκευής έργου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συσσωρευτών (Battery Energy Storage System – BESS).

Όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για ένα σύστημα ονομαστικής ισχύος 49,9MW και αποθηκευτικής ικανότητας 134.16 MWh, το οποίο επιλέχθηκε στο πλαίσιο της δεύτερης Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, (ΡΑΑΕΥ) τον Φεβρουάριο του 2024. Το έργο θα διασυνδεθεί σε υπό κατασκευή υποσταθμό υψηλής τάσης 150/20 kV. Η ολοκλήρωση της κατασκευής αναμένεται εντός του τρίτου τριμήνου του 2025. Η εν λόγω επένδυση, το συνολικό ύψος της οποίας ανέρχεται σε 28 εκατομμύρια, εντάσσεται στους πυλώνες της πράσινης μετάβασης και της ενεργειακής ασφάλειας, υποστηρίζοντας την αποδοτικότερη ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας, καθώς και την ευελιξία του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, άλλωστε, η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί το κλειδί για τη διασφάλιση της σταθερής παροχής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας αποτελεσματικές λύσεις για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου, της ποιότητας της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ συντελεί καταλυτικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.