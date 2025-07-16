Η Pop Mart, η κινεζική εταιρεία παιχνιδιών που βρίσκεται πίσω από τα δημοφιλή κουκλάκια Labubu, που έχουν κατακλύσει τον πλανήτη, αναμένει εκτόξευση 350% στα κέρδη της για το α΄εξάμηνο του τρέχοντος έτους καθώς τα έσοδά της τριπλασιάστηκαν.

Η χρηματιστηριακή αξία της Pop Mart, υπολογίζεται πάνω από 40 δισ. δολαρίων και η εταιρεία έχει δει τεράστια άνοδο των κερδών λόγω των Labubu. Οι συλλέκτες έχουν πάθει εμμονή με τα κουκλάκια που μοιάζουν με ξωτικά και πωλούνται πριν καν μπουν στα ράφια, σε ατελείωτες ουρές καταστημάτων σε όλο τον κόσμο.

Οι κούκλες Labubu κυκλοφόρησαν το 2019 και βοήθησαν την εταιρεία να εκτοξευτεί. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν περισσότεροι από 2.000 αυτόματοι πωλητές παιχνιδιών καθώς και καταστήματα.

Η Pop Mart ξεκίνησε να πουλά τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ το 2020 και η χρηματιστηριακή αποτίμηση της εταιρείας έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 600% τον τελευταίο χρόνο.

Σύμφωνα με το BBC, οι πωλήσεις εκτός Κίνας συνέβαλαν σχεδόν στο 40% των συνολικών εσόδων της το 2024, ενώ λόγω της υπερβολικής ζήτησης, πολλά καταστήματα σε όλο τον κόσμο αναγκάστηκαν να σταματήσουν τις πωλήσεις.

Τα κουκλάκια έγιναν viral όταν ξεκίνησαν να τα βάζουν στις τσάντες τους διασημότητες όπως η Κιμ Καρντάσιαν και η Λίζα από το συγκρότημα Blackpink.

Εκτός από τα Labubu, η Pop Mart έχει συνεργασίες με μεγάλα ονόματα στην αγορά, όπως την Coca-Cola και τη σειρά manga, One Piece. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο τον Ιούνιο, οι πωλήσεις της Lababu στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 5.000% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Μάλιστα, ενώ τα κουκλάκια στην αρχή πωλούνταν για περίπου 10 δολάρια, πλέον η τιμή τους μπορεί να φτάσει και τις εκατοντάδες χιλιάδες, ενώ τον Ιούνιο, ένα Labubu σε ανθρώπινο μέγεθος πωλήθηκε για 150.000 δολάρια σε δημοπρασία στο Πεκίνο.

Πηγή: skai.gr

