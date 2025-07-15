Στο υψηλότερο επίπεδό της από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, σκαρφάλωσε η μετοχή της Citigroup, αφού η τράπεζα ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street για τα κέρδη δεύτερου τριμήνου.

Η μετοχή διαπραγματεύεται στα 91,28 δολάρια με άνοδο 4,32%, αφού η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε σημαντικά κέρδη, χάρη στις απρόσμενες εισπράξεις από τις εμπορικές και επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητές της, σημειώνει το Reuters.

Οι αναλυτές αντέδρασαν θετικά στα αποτελέσματα της τράπεζας. Ο Kenneth Leon, διευθυντής ερευνών της CFRA, αύξησε την τιμή-στόχο για τη Citigroup κατά 17 δολάρια στα 110 δολάρια ανά μετοχή για τους επόμενους 12 μήνες. Ο Leon δήλωσε ότι η τράπεζα αξίζει να διαπραγματεύεται πιο κοντά στους ομολόγους της, καθώς οι επιδόσεις της βελτιώνονται.

Τα καθαρά κέρδη του τρίτου μεγαλύτερου πιστωτικού ιδρύματος των ΗΠΑ ανήλθαν σε 4 δισ. δολάρια ή 1,96 δολάρια ανά μετοχή το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου. Οι αναλυτές, κατά μέσο όρο, ανέμεναν 1,60 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που συγκέντρωσε η LSEG.

Εκτός από τα υψηλότερα έσοδα από τις συναλλαγές, οι αμοιβές επενδυτικής τραπεζικής της Citi αυξήθηκαν κατά 13%. Η αύξηση των εσόδων από την επενδυτική τραπεζική καθοδηγήθηκε από την άνοδο κατά 52% των αμοιβών για συμβουλευτικές υπηρεσίες συγχωνεύσεων και εξαγορών. Τα συνολικά έσοδα από τις τραπεζικές εργασίες αυξήθηκαν κατά 19% στα 1,9 δισ. δολάρια.

