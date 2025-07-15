Το ποσό των 500 εκατομμυρίων δολαρίων επενδύει η Apple πραγματοποιώντας μια συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία σπάνιων γαιών MP Materials, καθώς ο κατασκευαστής των iPhone αντιμετωπίζει πιέσεις από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παράγει τα δημοφιλή smartphones στην εγχώρια αγορά.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας που ανακοινώθηκε σήμερα Τρίτη, η Apple δεσμεύτηκε να αγοράζει μαγνήτες σπάνιων γαιών απευθείας από την MP Materials για να βοηθήσει στην ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού της στις ΗΠΑ. Η Apple θα συνεργαστεί επίσης με την εταιρεία σε μια νέα γραμμή ανακύκλωσης στην Καλιφόρνια, η οποία θα επαναχρησιμοποιεί ανακυκλωμένα υλικά σπάνιων γαιών για χρήση σε προϊόντα της Apple.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας επένδυσης ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανακοίνωσε η Apple νωρίτερα φέτος για την επέκταση των δραστηριοτήτων της στις ΗΠΑ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα. Οι σπάνιες γαίες, οι οποίες είναι κρίσιμες για τα πάντα, από τα smartphones μέχρι τις τηλεοράσεις και τα στρατιωτικά αεροσκάφη, αποτελούν βασικό διαπραγματευτικό χαρτί στις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου. Αυτό συμβαίνει επειδή η Κίνα ελέγχει σχεδόν όλη την επεξεργασία των σπάνιων γαιών.

«Η αμερικανική καινοτομία καθοδηγεί όλα όσα κάνουμε στην Apple και είμαστε περήφανοι που εμβαθύνουμε τις επενδύσεις μας στην οικονομία των ΗΠΑ», δήλωσε σε δελτίο τύπου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ. «Τα υλικά σπάνιων γαιών είναι απαραίτητα για την κατασκευή προηγμένης τεχνολογίας και αυτή η συνεργασία θα βοηθήσει στην ενίσχυση της προσφοράς αυτών των ζωτικών υλικών εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Οι εγκαταστάσεις της MP Materials στο Φορτ Γουόρθ που βρίσκεται στην πολιτεία του Τέξας θα δημιουργήσουν νέες γραμμές παραγωγής μαγνητών ειδικά για προϊόντα της Apple. Οι αποστολές αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027 και τελικά θα υποστηρίξουν «εκατοντάδες εκατομμύρια συσκευές Apple», σύμφωνα με την MP Materials. Τα υλικά θα παραδοθούν σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο.

Η Apple αναφέρει ότι η επέκταση θα δημιουργήσει δεκάδες νέες θέσεις εργασίας. Και οι δύο εταιρείες θα παρέχουν επίσης εκπαίδευση για την ανάπτυξη εργατικού δυναμικού στις ΗΠΑ για την κατασκευή μαγνητών.

Η Κίνα έχει ουσιαστικά το μονοπώλιο στα στοιχεία σπάνιων γαιών, τα οποία αποτελούν κρίσιμα συστατικά για καθημερινά προϊόντα, από smartphones μέχρι ανεμογεννήτριες, φώτα LED και τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τις μπαταρίες σε ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και για τους σαρωτές μαγνητικής τομογραφίας και τις θεραπείες για τον καρκίνο.

Ενώ η συμφωνία για τα υλικά MP θα μπορούσε να βοηθήσει την Apple να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ εν μέσω απειλών για δασμούς, ευθυγραμμίζεται επίσης με τις προσπάθειες της Apple να ενσωματώσει περισσότερα ανακυκλωμένα υλικά στα προϊόντα της - ένα σχέδιο που είχε ήδη τεθεί σε ισχύ πολύ πριν αναλάβει τα καθήκοντά του ο Τραμπ.

Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει την Apple και άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς να παράγουν τα προϊόντα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες αντί να βασίζονται σε εγκαταστάσεις συναρμολόγησης και λειτουργίες εφοδιαστικής αλυσίδας που βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό στην Κίνα, την Ινδία και το Βιετνάμ.

«Έχω ενημερώσει εδώ και καιρό τον Τιμ Κουκ της Apple ότι αναμένω ότι τα iPhone τους που θα πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα παράγονται και θα κατασκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι στην Ινδία ή οπουδήποτε αλλού», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social τον περασμένο Μάιο. «Εάν δεν συμβεί αυτό, η Apple πρέπει να καταβάλει στις ΗΠΑ δασμούς τουλάχιστον 25%.»

Η Apple δεν έχει συζητήσει σχέδια για μεταφορά της παραγωγής iPhone στις ΗΠΑ και κάτι τέτοιο φαίνεται απίθανο. Αυτό συμβαίνει επειδή θα απαιτούσε από τον τεχνολογικό γίγαντα να ανατρέψει τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζει το πιο επικερδές προϊόν του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.