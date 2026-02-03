Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Αθήνα διατηρήθηκε εντός της πρώτης πεντάδας ως προς τη ζήτηση, αν και υποχώρησε από την τρίτη θέση που κατείχε το 2024

Το 2025 ολοκληρώθηκε με οριακά θετικό πρόσημο για τα ξενοδοχεία της Αθήνας, παρουσιάζοντας αύξηση σε όλους τους βασικούς δείκτες σε σύγκριση με τα 2023 και το 2024, ωστόσο με σταδιακή επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξη. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από έρευνα της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής & Αργοσαρωνικού, σε συνεργασία με την εταιρεία GBR Consulting.

Η μέση πληρότητα διαμορφώθηκε στο 77,1%, σημειώνοντας μικρή βελτίωση (+0,9%) έναντι του 2024 και πιο ουσιαστική αύξηση σε σύγκριση με το 2023 (+3,2%). Η μέση τιμή δωμάτιου (ADR) ανήλθε στα 177 ευρώ με την αύξηση να παραμένει θετική, αλλά σαφώς πιο ήπια (+2,5% έναντι του 2024 και +12,4% έναντι του 2023), υποδηλώνοντας τη μετάβαση από την έντονη μεταπανδημική άνοδο των τιμών σε ένα πιο εξομαλυμένο περιβάλλον.

Ως αποτέλεσμα, το RevPar (έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο) διαμορφώθηκε στα 137 ευρώ, αύξηση 3,4% σε σχέση με το 2024 και 16,1% σε σχέση με το 2023. Η απόδοση του 2025 ενισχύθηκε σημαντικά για ακόμη μια χρονιά κατά τους μήνες Ιανουαρίου - Μαρτίου και Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου, με την πληρότητα να αυξάνεται κατά 5,3% και το ADR κατά 5,4% σε σύγκριση με το 2024.

Αντίθετα, κατά την περίοδο Απριλίου - Οκτωβρίου η πληρότητα υποχώρησε κατά 1,2% με το ADR να βελτιώνεται κατά 2,7%. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει, σύμφωνα με την έρευνα, τη διαρθρωτική ενίσχυση της Αθήνας, ως προορισμού δωδεκάμηνης λειτουργίας με σταδιακή ενδυνάμωση των λεγόμενων «πλάγιων» περιόδων.

Οι μηνιαίες διακυμάνσεις του 2025 καταδεικνύουν την ενίσχυση των «πλάγιων» μηνών, Μάρτιου, Απρίλιου, Νοέμβριου και Δεκέμβριου, καθώς και σημαντικές επιδόσεις των πρώτων μηνών του έτους. Αντίθετα, ορισμένοι μήνες αιχμής εμφάνισαν ήπια κάμψη, στοιχείο που χρήζει προσεκτικής παρακολούθησης.

Η Αθήνα σε σύγκριση με δέκα (10) τουριστικά νευραλγικές πόλεις: Στο σύνολο του έτους, η Αθήνα διατηρήθηκε εντός της πρώτης πεντάδας ως προς τη ζήτηση, αν και υποχώρησε από την τρίτη θέση που κατείχε το 2024. Παρουσίασε υψηλότερη πληρότητα από την Μαδρίτη, το Μόναχο, το Βερολίνο, τη Βιέννη και την Κωνσταντινούπολη, με το Λονδίνο να αποτελεί τη μόνη αγορά που ξεπέρασε το όριο του 80%. Παρά τη θετική αυτή επίδοση, οι τιμές της Αθήνας παρέμειναν από τις χαμηλότερες μεταξύ των ανταγωνιστικών αγορών, κατατάσσοντάς την στην έβδομη μεταξύ των έντεκα ευρωπαϊκών πόλεων.

Από πλευράς ADR (177 ευρώ ) η Αθήνα βρίσκεται εκτός πεντάδας, γεγονός που καταδεικνύει ότι, παρά την υψηλή ζήτηση, εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στη μέση τιμή, υπό την προϋπόθεση ενίσχυσης των υποδομών και της συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη. Την ίδια στιγμή η ταχεία αύξηση της προσφορά κλινών όλων των τύπων στην πόλη, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο απαιτεί προσεκτική διαχείριση, ώστε η τιμολογιακή πολιτική να αντανακλά την πραγματική αξία της Αθήνας.

Σε συνδυασμό με την 20η Ετήσια Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών και Απόδοσης Ξενοδοχείων Αθήνας- Αττικής (2024) της ΕΞΑ, προκύπτει ότι οι υποδομές της πόλης - μέσα μεταφοράς, καθαριότητα, δημόσιοι χώροι και προσβασιμότητα- χρειάζονται ουσιαστική και συντονισμένη αναβάθμιση. Η βελτίωσή τους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της ποιότητας και της ποσότητας του τουρισμού, όσο και για την καθημερινότητα των κατοίκων, καθώς η εμπειρία του επισκέπτη συνδέεται άμεσα με τη συνολική εικόνα και τη λειτουργικότητα της πόλης. Η ενίσχυση των υποδομών αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσει η Αθήνα να αξιοποιήσει πλήρως τη δυναμική της.

Σε αυτό το περιβάλλον, σύμφωνα με την έρευνα, το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τη βραχυχρόνια μίσθωση, αποτελεί ένα βήμα προς την εξισορρόπηση της αγοράς, ωστόσο απαιτείται συνεχής παρακολούθηση και στοχευμένες παρεμβάσεις και βελτιώσεις ανά δήμο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συνύπαρξη όλων των μορφών φιλοξενίας και η προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Τόσο η ενίσχυση του πολιτιστικού και συνεδριακού τουρισμού, όσο και η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση της εποχικότητας και στη γεωγραφική διασπορά των οφελών, ενισχύοντας την ταυτότητα της Αθήνας ως προορισμού δωδεκάμηνης λειτουργίας. Η σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή και τη γαστρονομία, σε συνδυασμό με στοχευμένες επενδύσεις σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, δύναται να ενισχύσουν την ταυτότητα του προορισμού και να υποστηρίξει ένα πιο ισορροπημένο και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Το 2025 επιβεβαιώνει ότι ο ελληνικός τουρισμός -και ειδικά η Αθήνα- εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου η ποιοτική, βιώσιμη και κοινωνικά ισορροπημένη ανάπτυξη αποτελεί τον βασικό στόχο.

Η Ένωση Ξενοδόχων Αθήνας-Αττικής & Αργοσαρωνικού θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά με τεκμηριωμένες προτάσεις, έρευνες και συνεργασίες, ώστε η Αθήνα να παραμείνει ένας σύγχρονος, ανταγωνιστικός και ανθρώπινος προορισμός, αντάξιος της ιστορίας και της δυναμικής της, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση

