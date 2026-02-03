Η PepsiCo θα μειώσει τις τιμές βασικών εμπορικών σημάτων όπως Lay's και Doritos στις ΗΠΑ έως και 15% μετά από αρκετές περιόδους αυξήσεων, βάσει των σχολίων των καταναλωτών σχετικά με την προσιτότητά τους, ανακοίνωσε η εταιρεία σνακ και ποτών την Τρίτη, παρόλο που τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς.

Η τελευταία αυτή κίνηση έρχεται εν μέσω μιας επιθετικής στρατηγικής της εταιρείας για μείωση του κόστους σε όλες τις δραστηριότητές της, σημειώνει το Reuters.

Η μείωση των τιμών σε ορισμένες μάρκες, όπως Lay's, Tostitos, Doritos και Cheetos, ήταν αποτέλεσμα σχολίων των καταναλωτών σχετικά με τη δυσκολία τους να ανταποκριθούν οικονομικά κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

«Περάσαμε το τελευταίο έτος ακούγοντας προσεκτικά τους καταναλωτές, οι οποίοι μας είπαν ότι αισθάνονται οικονομική πίεση», δήλωσε η Rachel Ferdinando, CEO της PepsiCo Foods U.S.

