Σημαντική δυναμική συνεχίζει να καταγράφει το έργο του Ελληνικού, με επίκεντρο τις οικιστικές αναπτύξεις και ιδιαίτερα τη γειτονιά Little Athens. ‘Όπως ανακοινώθηκε με αφορμή την δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου του 2025 της LAMDA Development, μέχρι και τις 15 Μαΐου 2025 είχαν διατεθεί προς πώληση συνολικά 559 διαμερίσματα, εκ των οποίων 472 (84%) έχουν ήδη πωληθεί ή κρατηθεί από ενδιαφερόμενους αγοραστές. Η εμπορική επιτυχία της Little Athens, όπως επισημαίνεται, αποτυπώνεται και στα έσοδα καθώς κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις ανήλθαν σε 66 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 116% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Αθροιστικά, από την έναρξη του έργου έως και τις 15.05.2025, οι ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων ξεπέρασαν το 1,18 δισ. ευρώ, ενώ μόνο στο πρώτο Τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε 67 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, την 31.03.2025, τα ταμειακά διαθέσιμα του έργου διαμορφώθηκαν στα 290 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με την 31.12.2024 (292 εκατ. ευρώ). Για ακόμη μία περίοδο, όπως τονίζεται, δεν υπήρξε εκταμίευση τραπεζικών δανείων, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής ύψους 232 εκατ. ευρώ.

Πρόοδος στον κατασκευαστικό τομέα

Σε επίπεδο κατασκευής, ικανοποιητική πρόοδος καταγράφεται στα έργα υποδομής, παρά τις προκλήσεις της ευρύτερης κατασκευαστικής αγοράς. Όπως ανακοινώθηκε, οι εργασίες στις οικιστικές αναπτύξεις της Little Athens προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ τα έργα που υλοποιούνται από τη Construction Business Unit της LAMDA εξελίσσονται ταχύτερα από το προβλεπόμενο. Την ίδια ώρα, τα έργα στον Μητροπολιτικό Πόλο -όπως η Riviera Galleria και το Sports Complex- εξελίσσονται κανονικά, με τις πρώτες αθλητικές εγκαταστάσεις να παραδίδονται εντός του Β' τριμήνου 2025.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και έργα υποδομών κατά το Α' τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε 81 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το σύνολο των δαπανών από την έναρξη του έργου μέχρι τις 31.03.2025 στα 644 εκατ. ευρώ. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι στα συνολικά έσοδα του Α' τριμήνου 2024 είχαν περιληφθεί 56 εκατ. ευρώ από πωλήσεις οικοπέδων (Cove Villas και Mixed-Use Tower). Στον αντίποδα, το πρώτο τρίμηνο του 2025 δεν καταγράφηκαν έσοδα από πωλήσεις ακινήτων, ωστόσο αυτά αναμένονται στα επόμενα τρίμηνα.

