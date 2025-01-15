Helleniq Energy: Απέκτησε το 100% των μετοχών της Elpedison

Γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση του 100% των μετοχών της Elpedison από τη Helleniq Energy όπως έγινε γνωστό από την Επιτροπή. Η Helleniq Energy, υπενθυμίζεται ότι κατείχε ήδη το 50% της Elpedison.
Όπως αναφέρει η Επιτροπή, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων είναι:
- * Helleniq Energy Holdings ΑΕ: Διύλιση, εφοδιασμός & εμπορία και πετροχημικά, Έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, εμπορία καυσίμων, ηλεκτροκίνηση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλεκτρισμός και φυσικό αέριο (μέσω Elpedison Α.Ε και έως 30/12/2024 μέσω ΔΕΠΑ Εμπορίας για το φυσικό αέριο)
- * Elpedison Α.Ε.: Ηλεκτρισμός και φυσικό αέριο.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
