Helleniq Energy: Απέκτησε το 100% των μετοχών της Elpedison

Γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση του 100% των μετοχών της Elpedison από τη Helleniq Energy όπως έγινε γνωστό από την Επιτροπή. Η Helleniq Energy, υπενθυμίζεται ότι κατείχε ήδη το 50% της Elpedison.

Όπως αναφέρει η Επιτροπή, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων είναι:

* Helleniq Energy Holdings ΑΕ: Διύλιση, εφοδιασμός & εμπορία και πετροχημικά, Έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, εμπορία καυσίμων, ηλεκτροκίνηση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλεκτρισμός και φυσικό αέριο (μέσω Elpedison Α.Ε και έως 30/12/2024 μέσω ΔΕΠΑ Εμπορίας για το φυσικό αέριο)

* Elpedison Α.Ε.: Ηλεκτρισμός και φυσικό αέριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.