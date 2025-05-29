Με ισχυρές επιδόσεις ξεκίνησε το 2025 για τον ΟΠΑΠ, βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου, που παρουσίασε η διοίκηση της εταιρείας σε αναλυτές. Όπως σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο ΟΠΑΠ σημείωσε σημαντική οργανική ανάπτυξη κατά το α’ τρίμηνο, χάρη στη συνεχιζόμενη δυναμική του online καναλιού, αλλά και τη δυναμική δραστηριότητα του retail δικτύου.

Ειδικότερα, για το α΄ τρίμηνο του 2025, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ανήλθαν στα €595 εκατομμύρια (+8,2% ετησίως). Αντίστοιχα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €207,1 εκατομμύρια (+8,8% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2024) και τα καθαρά κέρδη τριμήνου έφτασαν τα €123,4 εκατομμύρια (+8,9% σε ετήσια βάση).

Σύμφωνα με τον Jan Karas, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΠΑΠ, κύριοι παράγοντες για τα ισχυρά αποτελέσματα του α΄ τριμήνου ήταν οι δραστηριότητες αθλητικού στοιχηματισμού και iGaming, ενώ το ΤΖΟΚΕΡ επωφελήθηκε από μια ευνοϊκή σειρά τζακ ποτ, συμπεριλαμβανομένου του τζακ ποτ - ρεκόρ του περασμένου Ιανουαρίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Karas τόνισε ότι οι επιτυχίες του α΄ τριμήνου δημιουργούν τη σιγουριά ότι η εταιρεία θα ανταποκριθεί στις προβλέψεις της για το 2025.

Συνεχής εστίαση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Όπως σημείωσε ο κύριος Karas, ο ΟΠΑΠ παραμένει σταθερά εστιασμένος στην προώθηση καινοτομιών, με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών του. Κρίσιμο ρόλο για αυτό παίζουν οι ψηφιακές λύσεις, τομέας στον οποίο η εταιρεία επενδύει και ενισχύεται συνεχώς.

Μεταξύ άλλων, ο ΟΠΑΠ αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) και μηχανικής εκμάθησης (machine learning), με στόχο την προώθηση προσωποποιημένων εμπειριών, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών. Παράλληλα, τα loyalty προγράμματα του ΟΠΑΠ για τις online πλατφόρμες του, τα οποία συμπλήρωσαν έναν χρόνο από το λανσάρισμα τους, συνεχίζουν να ενισχύουν την αλληλεπίδραση με τους πελάτες.

Επιπλέον, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα επιτεύγματα της εφαρμογής OPAP Store App, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου καταστημάτων ΟΠΑΠ. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η χρήση της εφαρμογής έχει φτάσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα, ενισχύοντας ιδιαίτερα την παικτική δραστηριότητα, μέσω της προσωποποιημένης εμπειρίας που προσφέρει. Όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά, σχεδόν το ένα τρίτο της παικτικής δραστηριότητας στα καταστήματα προέρχεται μέσω της εφαρμογής, γεγονός που αναδεικνύει την απήχηση και την αποδοτικότητά της.

Σύμφωνα με τον κύριο Karas, «η συνεχιζόμενη επιτυχία πρωτοβουλιών όπως το OPAP Store App, μας δημιουργεί την αισιοδοξία ότι θα παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής εξέλιξης του retail κλάδου». Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει σε νέες λύσεις, mobile εφαρμογές και εξελιγμένα οπτικοακουστικά συστήματα, προχωρώντας σε σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις στο δίκτυο καταστημάτων ΟΠΑΠ και PLAY, εντός των επόμενων ετών.

Άλλες σημαντικές εξελίξεις

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι τα επανατοποθετημένα ή νέα προϊόντα του ΟΠΑΠ δημιουργούν ευκαιρίες ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης με τους πελάτες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι επιτυχίες που έχουν καταγράψει το ανανεωμένο ΛΟΤΤΟ, η πρόσφατη ειδική κλήρωση του Eurojackpot για τους παίκτες στην Ελλάδα, τα νέα παιχνίδια ΣΚΡΑΤΣ και η ειδική πασχαλινή έκδοση του Λαϊκού Λαχείου.

Επιπλέον, τα καταστήματα ΟΠΑΠ συνεχίζουν να εξελίσσονται ως προορισμοί προσιτής διασκέδασης και κοινωνικής συνάθροισης, μέσω διάφορων πρωτοβουλιών. Ειδικότερα, τα εβδομαδιαία διαδραστικά Football Party, με αφορμή τους σημαντικότερους αγώνες, δημιουργούν ενθουσιασμό και αποδεικνύονται ελκυστικά για τα νεαρότερα κοινά. Ακόμη, ως μέλος της Allwyn, ο ΟΠΑΠ αξιοποιεί τις χορηγικές συνεργασίες της μητρικής του με την Formula 1 και την McLaren. Στο πλαίσιο αυτό, οι fans της Formula 1 έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν καταστήματα ΟΠΑΠ, στα οποία μπορούν να απολαύσουν μια μοναδική εμπειρία με προσομοιωτές μονοθεσίων.

Οι online δραστηριότητες εξακολουθούν να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης για την εταιρεία, καταγράφοντας υψηλούς διψήφιους ρυθμούς, σε όλες τις κατηγορίες παιχνιδιών, χάρη στα online loyalty προγράμματα και σε ειδικές προωθητικές ενέργειες, μεταξύ άλλων. Παράλληλα, συνεχίστηκε η διεύρυνση της βάσης ενεργών πελατών, τόσο για τη Stoiximan, όσο και για τις διαδικτυακές πλατφόρμες του ΟΠΑΠ.

Τέλος, όσον αφορά στα VLTs, συνεχίστηκε η προσθήκη νέων παιχνιδιών στο χαρτοφυλάκιο PLAY, καθώς και η ανανέωση του «στόλου» των παιγνιομηχανημάτων, ώστε να παρέχεται στους πελάτες μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη παικτική εμπειρία.





Πηγή: skai.gr

