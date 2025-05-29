Η Funky Buddha, το fashion brand του ελληνικού Ομίλου Altex A.E., στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πορείας της, πραγματοποιεί ένα ακόμη καθοριστικό βήμα επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η παρουσία της εγκαινιάστηκε με την εγκατάσταση του πρώτου φυσικού καταστήματός της στα μέσα Απριλίου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα εμπορικά κέντρα του Βουκουρεστίου, τοParkLake. Ακολούθησε η πρόσφατη έναρξη λειτουργίας του πρώτου ηλεκτρονικού καταστήματός της - funky-buddha.ro - ενισχύοντας έτσι καθοριστικά την ολοκληρωμένη παρουσία του brand στην τοπική αγορά.

Το κατάστημα στο Βουκουρέστι αποτελεί σημείο αναφοράς για την υψηλή αισθητική και τη λειτουργικότητά του, ενσωματώνοντας τα πλέον καινοτόμα παγκόσμια πρότυπα σύγχρονου σχεδιασμού στον χώρο της λιανικής, δημιουργώντας ένα εκλεπτυσμένο και ελκυστικό περιβάλλον που αναβαθμίζει την αγοραστική εμπειρία.

Παράλληλα, η Funky Buddha επεκτείνει την πρόσβασή της, δίνοντας στους καταναλωτές της Ρουμανίας τη δυνατότητα να εξερευνήσουν όλη τη γκάμα των προϊόντων της μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της, εναρμονίζοντας έτσι τις υπηρεσίες της στις απαιτήσεις του σύγχρονου αγοραστικού κοινού.

Η είσοδος της Funky Buddha στην αγορά της Ρουμανίας σηματοδοτεί την εκκίνηση ενός ευρύτερου πλάνου επέκτασης των δραστηριοτήτων της τόσο σε άλλες πόλεις της χώρας όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυξης, η Altex στοχεύει στη δημιουργία ενός δεύτερου φυσικού καταστήματος εντός του 2025, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στη ρουμανική αγορά. Επιπλέον, θα επεκτείνει τη δραστηριότητά της αξιοποιώντας τα κανάλια της λιανικής, της χονδρικής και του e-commerce, διευρύνοντας τη δυναμική της μέσα από τοπικά marketplaces και προηγμένες ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο Νίκος Αλεξίου, CEO της Altex ΑΕ εκτιμά ότι η επέκταση της εταιρείας στη Ρουμανία συνάδει απόλυτα με τον στρατηγικό στόχο διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της και είναι βέβαιος ότι θα οδηγήσει σε μια δυναμική και επιτυχημένη πορεία, ενισχύοντας την παρουσία της στη διεθνή αγορά. Συνεχίζοντας δηλώνει : «Ένα νέο,συναρπαστικό ταξίδι ξεκίνησε για εμάς με την είσοδό μας στην αγορά της Ρουμανίας. Με την ολοκληρωμένη τοποθέτησή μας τόσο με φυσικό όσο και με ηλεκτρονικό κατάστημα, αποδεικνύουμε έμπρακτα την αφοσίωσή μας στη δημιουργία μιας ισχυρής σχέσης με το κοινό της Ρουμανίας. Η omnichannel παρουσία μας, μας δίνει τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή μετατρέποντας τις αγορές σε μία αναβαθμισμένη εμπειρία. Η δυναμική εκκίνηση της λειτουργίας μας στη Ρουμανία σηματοδοτεί ένα κομβικό βήμα στην ευρύτερη αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυσή της και την παρουσία της σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές» .

