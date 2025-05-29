Της Μαριαλενής Τσουβελεκίδη

Τα πρώτα ελληνικά ηλεκτρικά σκούτερ λανσάρει η Ecoshift, τα οποία, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Οικονομάκης, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος, στοχεύουν να αποφέρουν εντός τριετίας 15 εκατ. ευρώ στον όμιλο.

Κάνοντας μία ξενάγηση στη νέα μονάδα παραγωγής, ο υπεύθυνος υλοποίησης του Ecoshift, Ηλίας Νασιόπουλος, περιέγραψε πώς κατασκευάζεται το ηλεκτρικό σκούτερ βήμα-βήμα. Όπως εξήγησε, η μοναδικότητα των εν λόγω ηλεκτρικών σκούτερ έγκειται στο ότι σχεδιάζονται και παράγονται στην Ελλάδα σε όλο τους το εύρος, με εξαίρεση τον κινητήρα που είναι Bosch.

Ο όμιλος Π. Πετρόπουλος έχει συνάψει συμφωνία με την Bosch η οποία τον προμηθεύει με κινητήρες ειδικά σχεδιασμένους για τα συγκεκριμένα σκούτερ. Πρόκειται για κινητήρες που στην ουσία είναι μοναδικοί και που δεν μπορούν οι αγοραστές να τον βρει στο «ράφι».

Με αυτονομία έως 131 χλμ

Προκειμένου να κυκλοφορήσει στους δρόμους το ελληνικό σκούτερ χρειάζεται μία μπαταρία, η οποία τοποθετείται στο κάτω μέρος. Η αυτονομία της μπαταρίας εξυπηρετεί 61 χλμ, αλλά υπάρχει δυνατότητα το όχημα να πάρει και δεύτερη μπαταρία με την οποία μπορεί να κινηθεί έως και 131 χλμ. Η μπαταρία χρειάζεται κατά προσέγγιση 5 ώρες φόρτισης ανά 3 ημέρες, ενώ ο μέσος όρος ζωής της είναι περίπου 4 με 5 χρόνια με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης καλύπτει 40 με 50 χλμ ημερησίως.

Αυτή τη στιγμή η δυναμικότητα με βάση τον χώρο και τους εργαζόμενους (23 άτομα συνολικά, εκ των οποίων τα 6 είναι στην παραγωγή και τα υπόλοιπα στον σχεδιασμό) εξυπηρετεί την κατασκευή 5.000 οχημάτων και 1.200 μπαταριών τον χρόνο.

Ένα σκούτερ απλό με μία μόνο μπαταρία κοστίζει 5.642 ευρώ με ΦΠΑ, χωρίς την παροχή κάποιας επιδότησης. Η μπαταρία, η οποία ζυγίζει 12, 5 κιλά, κοστίζει 1.054 ευρώ.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Μιχάλης Οικονομάκης λόγω ποικίλων δυσκολιών – ανάμεσά τους και γραφειοκρατικές – η παραγωγή ξεκίνησε μόλις πριν λίγες μέρες, ενώ έχει ήδη γίνει προπαραγγελία 80 οχημάτων. Επιπλέον, η εταιρεία συμμετέχει σε διαγωνισμό για παροχή 250 ηλεκτρικών σκούτερ στα ΕΛΤΑ.

Στόχος της Ecoshift, σύμφωνα με τον κ. Οικονομάκη είναι η παροχή στόλου και όχι η πώληση σε ιδιώτες, αν και το τελευταίο είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζει ο όμιλος. Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ορισμένες επαφές.

Επιπλέον, στα «σκαριά» βρίσκονται συμφωνίες με μεγάλα ξενοδοχεία για την είσοδο του ομίλου στον τουριστικό κλάδο. Πάντως ο κ. Οικονομάκης τόνισε ότι στην παρούσα φάση θέλει να εκφέρεται για τα μελλοντικά σχέδια με φειδώ.

Πέραν των άλλων, ο όμιλος έχει βλέψεις για επέκταση της Ecoshift στο εξωτερικό. Ωστόσο, αυτό αφορά ένα άλλο πρότζεκτ της, την παραγωγή γεννητριών. Συγκεκριμένα, στόχος είναι το άνοιγμα μονάδων γραμμής παραγωγής γεννητριών στη Νιγηρία.

Λίγα λόγια για την Ecosift και τα δύο βασικά νέα προϊόντα

Η ECOSHIFT® ξεκίνησε το 2023 ως μία ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία και σήμερα αποτελεί στρατηγικό πυλώνα του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων μικροκινητικότητας, ηλεκτροκίνησης και αποθήκευσης ενέργειας. Μία επένδυση που αποτελεί ορόσημο για τη βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ίδια Κεφάλαια.

Η ECOSHIFT® σηματοδοτεί τη δέσμευση του Ομίλου για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον, με όχημα την τεχνολογική καινοτομία και την ενίσχυση της πράσινης ανάπτυξης.

Τα πρώτα δύο προϊόντα, που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στις νέες εγκαταστάσεις της ECOSHIFT®:

NOOS®: Το πρώτο ελληνικό ηλεκτρικό scooter, σχεδιασμένο εξ’ ολοκλήρου από Έλληνες, το οποίο παράγεται στην Ελλάδα και αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ελληνική βιομηχανία και την ανάπτυξη βιώσιμων αστικών μετακινήσεων. Με κινητήρα max 5kW, δυνατότητα τοποθέτησης δύο αποσπώμενων μπαταριών και αυτονομία έως 131 χλμ., το NOOS® στοχεύει κυρίως να προσφέρει λύσεις σε δημόσιους οργανισμούς και σε ελληνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν στόλους, καθώς φυσικά και σε ιδιώτες.

BES 1.0: Ένα έξυπνο και πλήρως modular σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με διακριτικό σχεδιασμό για κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και ως UPS (Uninterruptible Power Supply), καλύπτοντας κάθε ανάγκη για ενεργειακή αυτονομία, ευελιξία και αξιοπιστία. Η BES 1.0 διαθέτει τη δυνατότητα σύνδεσης με φωτοβολταϊκά, το δίκτυο, είτε με άλλη πηγή ενέργειας (π.χ. γεννήτρια) και αποτελεί μια έξυπνη λύση για κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.

Η ECOSHIFT® αναπτύσσει λύσεις βιώσιμης κινητικότητας και ενέργειας με βάση τη φιλοσοφία Sustainability+, που εστιάζει στη δημιουργία ενός ολιστικού οικοσυστήματος λύσεων για το αστικό περιβάλλον, συνδυάζοντας τεχνολογική καινοτομία, ποιότητα και υπευθυνότητα.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου, κ. Μιχάλης Η. Οικονομάκης, δήλωσε: «Τα πρώτα προϊόντα της Επιχειρηματικής Μονάδας ECOSHIFT®, NOOS® και BES 1.0 είναι η απτή απόδειξη ότι η καινοτομία μπορεί να έχει ελληνική ταυτότητα. Η επένδυση αυτή ενισχύει την εγχώρια παραγωγή, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ενδυναμώνει τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου πράσινης ανάπτυξης και τεχνολογίας, που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ηλεκτροκίνηση και τις βιώσιμες ενεργειακές λύσεις στην Ελλάδα».

