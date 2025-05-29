Η Χέιλι Μπίμπερ πούλησε την εταιρεία της, Rhode στην Elf Beauty έναντι $1 δισ.

Η Χέιλι Μπίμπερ πούλησε έναντι 1 δισ. δολαρίων την εταιρεία της, Rhode, στην Elf Beauty.

Η 28χρονη, η οποία είναι παντρεμένη με τον τραγουδιστή Τζάστιν Μπίμπερ ίδρυσε την εταιρεία με προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, το 2022.

Επεκτάθηκε με ταχείς ρυθμούς, εν μέρει χάρη στη δημοτικότητά της στο διαδίκτυο, πετυχαίνοντας καθαρές πωλήσεις άνω των 200 εκατ. δολαρίων σε 12 μήνες, ενώ φέτος η εταιρεία θα βρεθεί και σε καταστήματα Sephora στις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Στην ανακοίνωσή της για τη συμφωνία, η εταιρεία Elf Beauty χαρακτήρισε την Rhode «μια όμορφη μάρκα που πιστεύουμε ότι είναι έτοιμη για τεράστια ανάπτυξη». H Elf θα καταβάλει 800 εκατ. δολάρια σε μετρητά και μετοχές για την εταιρεία, με πιθανή καταβολή επιπλέον 200 εκατ. δολαρίων ανάλογα με τη μελλοντική αύξηση των πωλήσεων.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους.

Η Χέιλι Μπίμπερ ανέφερε στα social media πως συμφωνία σηματοδοτεί το «επόμενο κεφάλαιο» για την εταιρεία. Οι άλλοι συνιδρυτές και τα σημερινά στελέχη θα συνεχίσουν να ηγούνται μετά την πώληση.

«Η συνεργασία μας με την Elf Beauty σηματοδοτεί μια απίστευτη ευκαιρία να αναβαθμίσουμε και να επιταχύνουμε την ικανότητά μας να προσεγγίσουμε περισσότερα μέλη της κοινότητάς μας με ακόμη πιο καινοτόμα προϊόντα και να διευρύνουμε τη διανομή μας σε παγκόσμιο επίπεδο», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η Rhode έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και κυρίως στο TikTok με το ρουζ τσέπης και τις θεραπείες χειλιών με πεπτίδια.

Η Χέιλι Μπίμπερ ακολούθησε βήματα άλλων διάσημων γυναικών και λάνσαρε -επιτυχημένα- προϊόντα ομορφιάς.

Η Ριάνα έχει ιδρύσει την Fenty Beauty που πέρυσι η αξία της υπολογίστηκε από το Forbes σε σχεδόν 3 δισ. δολάρια. Η Κάιλι Τζένερ πούλησε μερίδιο της εταιρείας καλλυντικών της το 2020 στην Coty έναντι 600 εκατ. δολαρίων, ενώ η Rare Beauty της Σελένα Γκόμεζ, της χάρισε μια θέση στον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg πέρυσι.

Συνολικά, το 2023, οι μάρκες ομορφιάς διασημοτήτων απέφεραν περισσότερες από 1 δισ. δολάρια σε πωλήσεις το 2023, σύμφωνα με έκθεση της Nielsen IQ.

Η Χέιλι Μπίμπερ είναι κόρη του ηθοποιού Στίβεν Μπάλντουιν και ανιψιά των ηθοποιών Άλεκ, Γουίλιαμ και Ντάνιελ Μπάλντουιν. Απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της πέρυσι.

Σε συνέντευξή της για το εξώφυλλο της Vogue που δημοσιεύτηκε πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας, δήλωσε ότι η επιτυχία της μάρκας Rhode ήταν μια έκπληξη. «Στα πιο τρελά μου όνειρα, έχει ήδη ξεπεράσει αυτό που θα ήλπιζα» είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.