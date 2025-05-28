Η Nvidia ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη και τα έσοδα α' τριμήνου - Τι βλέπει για το β' τρίμηνο

Η Nvidia ανακοίνωσε την Τετάρτη καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη και έσοδα του α' τριμήνου χρήσης, καθώς ο αναπτυσσόμενος τομέας των κέντρων δεδομένων ( data center) της εταιρείας κατέγραψε ετήσια αύξηση 73%. Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 96 cents ανά μετοχή έναντι εκτιμήσεων για 93 cents ανά μετοχή. Τα έσοδα στο α' τρίμηνο χρήσης διαμορφώθηκαν στα 44,06 δισ. δολάρια έναντι εκτιμήσεων για 43,31 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 12% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 69% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 26% σε 18,8 δισ. δολάρια ή 76 cents ανά μετοχή, από 14,9 δισ. δολάρια ή 60 cents ανά μετοχή το προηγούμενο έτος.

Η Nvidia, ο πολυτιμότερος κατασκευαστής τσιπ στον κόσμο, έδωσε ισχυρή πρόβλεψη εσόδων για το τρέχον τρίμηνο, παρά το ότι η επιβράδυνση στην Κίνα επιβάρυνε τα αποτελέσματα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι πωλήσεις θα ανέλθουν σε περίπου 45 δισ. δολάρια κατά το δεύτερο τρίμηνο χρήσης, το οποίο διαρκεί μέχρι τον Ιούλιο, ανακοίνωσε η εταιρεία την Τετάρτη. Σε αυτό περιλαμβάνεται η απώλεια εσόδων ύψους περίπου 8 δισ. δολαρίων από την Κίνα λόγω των ελέγχων των εξαγωγών. Η πρόβλεψη ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Οι προοπτικές δείχνουν ότι η Nvidia αυξάνει την παραγωγή του Blackwell, του τελευταίου μοντέλου ημιαγωγών της. Η κατασκευάστρια τσιπ -η μεγαλύτερη στον κόσμο βάσει εσόδων- κυριαρχεί στην αγορά των επιταχυντών AI, των εξαρτημάτων που βοηθούν στην ανάπτυξη και εκτέλεση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Και μια ολοένα και ευρύτερη γκάμα υλικού και λογισμικού επιτρέπει στην Nvidia να πουλάει περισσότερα προϊόντα στους πελάτες της.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η εταιρεία προσφέρει όλο και περισσότερο τα τσιπ της ως μέρος ολόκληρων συστημάτων υπολογιστών - μια κίνηση που, όπως λέει, είναι απαραίτητη για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη πιο σύνθετης και ισχυρής τεχνολογίας. Η Nvidia αναμένει ότι οι υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα μεταμορφώσουν τελικά μεγάλο μέρος της οικονομίας - μια αλλαγή που ο διευθύνων σύμβουλος Jensen Huang αποκαλεί νέα βιομηχανική επανάσταση.

«Η παγκόσμια ζήτηση για την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia είναι απίστευτα ισχυρή», ανέφερε ο Huang στη δήλωσή του.

Οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν άνοδο στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά την ανακοίνωση. Νωρίτερα είχαν κλείσει στα 134,81 δολάρια.

Ένα ερώτημα που παραμένει είναι αν οι εμπορικοί περιορισμοί των ΗΠΑ στην Κίνα θα εμποδίσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Nvidia. Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση Τραμπ έθεσε νέους περιορισμούς στις εξαγωγές επεξεργαστών κέντρων δεδομένων σε Κινέζους πελάτες, αποκλείοντας ουσιαστικά την Nvidia από την αγορά.

Η Nvidia, η οποία έγινε αρχικά γνωστή για την πώληση καρτών γραφικών σε gamers, έχει αποκτήσει ηγετικό ρόλο στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης τα τελευταία δύο χρόνια.

Η άνοδος της εταιρείας σε χρηματιστηριακή αξία άνω των 3 τρισ. δολαρίων, περίπου το 10% της συνολικής αξίας του Nasdaq, έχει κάνει τους επενδυτές να την κρίνουν με εξαιρετικά υψηλά κριτήρια. Έχουν συνηθίσει στην ταχεία ανάπτυξη και την τεράστια κερδοφορία. Ακόμη και οριακές αστοχίες σε σχέση με αυτές τις υψηλές εκτιμήσεις υποδαυλίζουν τους φόβους για επιβράδυνση της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nvidia κατέχει περίπου το 90% της αγοράς των τσιπ επιτάχυνσης τεχνητής νοημοσύνης, ένας τομέας που έχει αποδειχθεί εξαιρετικά προσοδοφόρος. Αυτό το έτος χρήσης, η εταιρεία θα προσεγγίσει τα 200 δισ. δολάρια σε ετήσιες πωλήσεις, από 27 δισ. δολάρια μόλις πριν από δύο χρόνια.

Ενώ η Nvidia δέχεται πιέσεις από την Κίνα, άλλες αλλαγές πολιτικής μπορεί να βοηθήσουν στο άνοιγμα πρόσθετων αγορών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισκέφθηκε πρόσφατα τη Σαουδική Αραβία και άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής, όπου ανακοίνωσε μεγάλα έργα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό αντέστρεψε μια προσπάθεια του προκατόχου του να περιορίσει την πρόσβαση της περιοχής στην τεχνολογία AI.

Πηγή: skai.gr

