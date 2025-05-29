Η πρώτη κοινοπραξία τεχνικής συντήρησης, επισκευών και αναβάθμισης αεροπορικών κινητήρων (MRO) της βρετανικής Rolls-Royce, αναμένεται ότι θα τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2025, σύμφωνα με δηλώσεις ενός υψηλόβαθμου στελέχους διοίκησης της εταιρίας.

Η κοινοπραξία Beijing Aero Engine Services Ltd (BAESL) μεταξύ της Rolls-Royce και της Air China αναμένεται ότι σε αρχικό επίπεδο θα παρέχει τεχνική υποστήριξη για τους κινητήρες Trent 700 των αεροσκαφών Airbus A330.

Σε δεύτερο επίπεδο, η παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη θα επεκταθεί στους κινητήρες Trent XWB και Trent 1000 των αεροσκαφών Airbus A350 και Boeing 787 αντίστοιχα, δήλωσε ο Τρόι Γουάνγκ εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Rolls-Royce για την ευρύτερη περιοχή της Κίνας, σε μία συνέντευξη του στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η νέα εργοστασιακή μονάδα της Rolls-Royce βρίσκεται στα βορειοανατολικά προάστια του Πεκίνου, σηματοδοτώντας την επέκταση των δραστηριοτήτων του βρετανικού κολοσσού στον τομέα των κινητήρων στην κινεζική αγορά, που είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αεροπορικές αγορές παγκοσμίως, αναδεικνύοντας την θετική πεποίθηση της εταιρίας για την πορεία της κινεζικής αγοράς.

Παράλληλα, η Rolls-Royce με την επιλογή της αναγνωρίζει τη διαλειτουργικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού στην Κίνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

