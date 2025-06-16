Εντυπωσιακή ήταν η πρώτη μέρα της Αεροπορικής Έκθεσης του Παρισιού για την Airbus, με παραγγελίες από τη Σαουδική Αραβία, η αξία των οποίων ανέρχεται σε 17 δισεκατομμύρια δολάρια, δίνοντας στην ευρωπαϊκή εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών ένα προβάδισμα έναντι της Boeing, μετά την πρόσφατη συντριβή ενός από τα αεροσκάφη της δεύτερης.

Η Airbus έλαβε πρώτα μια παραγγελία για 77 φορτηγά και επιβατικά αεροσκάφη από τη σαουδαραβική AviLease, ενώ ακολούθησε μια συμφωνία για 50 αεροσκάφη A350-1000 από την Riyadh Air.

Οι δύο συμφωνίες δίνουν στην Airbus ένα προβάδισμα στην έκθεση. Η φετινή διοργάνωση πήρε μια τραγική τροπή την περασμένη εβδομάδα μετά τη συντριβή ενός αεροσκάφους της India Air, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι εκτός από έναν από τους 242 επιβαίνοντες στο Boeing 787 Dreamliner. Ως αποτέλεσμα, η Boeing ακύρωσε τις εμφανίσεις των ανώτερων στελεχών της στην έκθεση και η εταιρεία έχει επίσης μειώσει τις φιλοδοξίες της για τυχόν εμπορικές ανακοινώσεις.

Η AviLease, η οποία υποστηρίζεται από το κρατικό επενδυτικό ταμείο του βασιλείου, συμφώνησε να αποκτήσει 30 αεροσκάφη Airbus A321 , με δικαιώματα προαίρεσης για άλλα 25, καθώς και 10 φορτηγά αεροσκάφη A350 συν 12 δικαιώματα προαίρεσης. Η αξία της παραγγελίας θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση τις εκτιμήσεις της εταιρείας συμβούλων Ishka.

Η συμφωνία ακολουθεί την αγορά, έως και 30 αεροσκαφών Boeing Co. 737 τον περασμένο μήνα κατά τη διάρκεια της περιοδείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Κόλπο.

«Ήταν μια πολύ σκληρή μάχη μεταξύ του A350 και του φορτηγού αεροσκάφους 777 της Boeing», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της AviLease Edward O'Byrne σε εκδήλωση Τύπου για την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Οι δύο ανακοινώσεις υπογραμμίζουν την αυξανόμενη επιρροή της Σαουδικής Αραβίας στην παγκόσμια αεροπορική αγορά, καθώς το βασίλειο επιδιώκει να επιβεβαιώσει την παρουσία του στο παγκόσμιο εμπόριο και τον τουρισμό. Η Riyadh Air, η οποία σχεδιάζει να ξεκινήσει τις πτήσεις της μέχρι το τέλος του έτους, έχει ήδη αγοράσει 60 αεροσκάφη στενής ατράκτου A321 από την ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία.

Στον απόηχο της τραγωδίας

Στον απόηχο της τραγωδίας της περασμένης εβδομάδας, οι ινδικές αρχές διέταξαν επιθεωρήσεις του στόλου των αεροσκαφών Boeing 787 της Air India, καθώς οι ερευνητές προσπαθούν να προσδιορίσουν τα αίτια.

Ακόμη και πριν η καταστροφή ανατρέψει τα σχέδια της Boeing, η Airbus επρόκειτο να έχει μια ισχυρή εμφάνιση στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του Τραμπ στη Μέση Ανατολή τον περασμένο μήνα, ανακοινώθηκε ένας αριθμός συμφωνιών με την Boeing, αφήνοντας την Airbus στο περιθώριο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έπαιζε το ρόλο του επικεφαλής πωλητή για την αμερικανική εταιρεία.

«Πρέπει να είμαστε καλύτεροι», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus Guillaume Faury σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg TV τη Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

