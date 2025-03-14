Σε ακόμη 8 νέα αεροσκάφη Airbus A321 επενδύει η AEGEAN

Την παραγγελία 8 επιπλέον νέων αεροσκαφών A321 neo ανακοινώνει η AEGEAN επεκτείνοντας ξανά, για τρίτη φορά, την αρχική συμφωνία που έχει συνάψει με την Airbus (από το 2018 με πρώτη παράδοση το 2020) για αεροσκάφη της οικογένειας A320/321 neo.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 58 συνολικά αεροσκάφη Airbus 320/321 neo που θα ενταχθούν στον στόλο της AEGEAN, τα 37 θα είναι αυτά της μεγαλύτερης έκδοσης της οικογένειας, δηλαδή Α321neo, με μάλιστα τα 4 από αυτά να είναι Airbus A321neo LR (Long Range) με σημαντικά μεγαλύτερη εμβέλεια και νέα ειδικά διαμορφωμένη καμπίνα επιβατών, για εξυπηρέτηση νέων προορισμών με διάρκεια πτήσεων έως 7,5 ωρών.

Υφιστάμενη παραγγελία - Νέα παραγγελία - Σύνολο

Airbus 320 neo 21 - 21

Airbus 321 neo 25 8 33

Airbus 321 neo LR 4 - 4

Σύνολο 50 58

Μέχρι σήμερα έχουν ήδη παραληφθεί 34 αεροσκάφη της οικογένειας Airbus 320/321 neo και με τη νέα παραγγελία θα παραληφθούν άλλα 24 αεροσκάφη. Για το 2025, η AEGEAN έχει ήδη παραλάβει ένα (1) αεροσκάφος Α320 neo και προγραμματίζει να παραλάβει άλλα τέσσερα (4) νέα αεροσκάφη της οικογένειας A320 neo.

Ο Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμβουλος της AEGEAN, δήλωσε: «Η επέκταση του επενδυτικού μας πλάνου με την επιπλέον παραγγελία 8 νέων Airbus Α320 / Α321 neo αεροσκαφών είναι απαραίτητη για τους αναπτυξιακούς μας στόχους, αλλά και για την ακόμη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα της λειτουργίας μας. Επίσης είναι πλέον ξεκάθαρη η επιλογή μας στη μεγαλύτερη σε χωρητικότητα αλλά και σε δυνητικό βεληνεκές πτήσεων έκδοση του A321 neo, που θα αποτελεί τα 2/3 του στόλου μας των Airbus. Ευχαριστούμε την Airbus για την εξαιρετική συνεργασία και υποσχόμαστε για άλλη μια φορά στους επιβάτες μας ότι θα κάνουμε και με τον νέο μας στόλο ό,τι καλύτερο μπορούμε, με όλη τη δημιουργικότητα και προσπάθεια της ομάδας μας για νέες υπηρεσίες, νέους προορισμούς και ακόμη καλύτερες εμπειρίες».

Ο Benoit de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft Business, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η AEGEAN, η μεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία, επέλεξε για άλλη μια φορά το αποδοτικό σε καύσιμα A321neo αεροσκάφη. Αυτή η απόφαση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της AEGEAN στην επιχειρησιακή αριστεία και τη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών. Εκτιμούμε τη συνεργασία μας με την AEGEAN και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την εταιρική μας σχέση, υποστηρίζοντας τα αναπτυξιακά της σχέδια στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν».

