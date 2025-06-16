Ήρωα χαρακτηρίζουν πολλοί τον πιλότο της μοιραίας πτήσης της Air India, Σουμετ Σαμπχαρβάλ επειδή όπως αναφέρουν «έσωσε δεκάδες ζωές» με την τελική του απόφαση να αλλάξει την πορεία του αεροσκάφους λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν το αεροπλάνο του συντριβεί σε ένα κτίριο γεμάτο φοιτητές της ιατρικής.

Συγκεκριμένα, ο πιλότος άλλαξε πορεία την τελευταία στιγμή του καταδικασμένου αεροσκάφους για να αποφύγει μια πολυκατοικία γεμάτη οικογένειες. Και οι 18 οικογένειες του τριώροφου κτιρίου είναι πεπεισμένες ότι οφείλουν τη ζωή τους στον πιλότο.

Συνολικά 270 σοροί έχουν ανασυρθεί από τον τόπο της καταστροφής στο Αχμενταμπάντ της Ινδίας, αφού οι ομάδες έρευνας πέρασαν το Σαββατοκύριακο μέσα στα ερείπια και τα καμένα συντρίμμια του Boeing 787 Dreamliner, το οποίο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του την περασμένη Πέμπτη. Μεταξύ των νεκρών είναι 241 επιβάτες και μέλη πληρώματος, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 50 Βρετανών υπηκόων, ενώ τα υπόλοιπα θύματα πιστεύεται ότι βρίσκονταν μέσα στον ξενώνα των γιατρών ή στο έδαφος.

‘Hero’ India Air pilot ‘saved dozens of lives’ in final decision before crashhttps://t.co/3xa9VWLvG2 pic.twitter.com/hlEULtDWQg — The Mirror (@DailyMirror) June 16, 2025

Ένας Βρετανός επιβάτης με προορισμό το Λονδίνο, ο 40χρονος Βισβάς Ραμές, επέζησε ως εκ θαύματος από τη συντριβή.

Το αεροσκάφος κατέστρεψε τους δύο τελευταίους ορόφους ενός εγκαταλελειμμένου τετραώροφου στρατιωτικού κτιρίου, αλλά η φωτιά εξαπλώθηκε και κατέστρεψε τον ξενώνα του κολεγίου, σκοτώνοντας δεκάδες φοιτητές και προσωπικό.

Λίγο πριν την πρόσκρουση ο πιλότος έστειλε σήμα κινδύνου στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας με το αεροπλάνο να φτάνει σε ύψος 207 μέτρων πριν ξεκινήσει μια γρήγορη κάθοδο.

Τα ινδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πρόσφατα είχε υποσχεθεί στον πατέρα του ότι θα αποσυρόταν από τις πτήσεις, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει σπίτι και να τον φροντίζει με πλήρη απασχόληση.

Ένας οικογενειακός φίλος, ο Λάντε, δήλωσε στην India Today: «Ο Σούμιτ του είχε μιλήσει μόλις πριν από τρεις ημέρες, λέγοντάς του ότι ήθελε να φύγει από την πτήση και να γυρίσει σπίτι για να τον φροντίσει».

Σε ένδειξη τιμής, οι συνάδελφοί του περιέγραψαν τον Σαμπχαρβάλ ως έναν «καλό, ήσυχο άνθρωπο» που λειτούργησε ως μέντορας για τους νεότερους πιλότους.

Πηγή: skai.gr

