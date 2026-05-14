ΑΔΜΗΕ: Στο 1 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ

Στο 1 ευρώ ανά νέα μετοχή ορίστηκε η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1 δισ. ευρώ, με καταβολή μετρητών, του ΑΔΜΗΕ.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης, η εταιρεία αποφάσισε δυνάμει της από 14.5.2026 απόφασης του Δοικητικού της Συμβουλίου και κατ’ εξουσιοδότηση της από 13.02.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για το ποσό του €1.000.000.000,00, με καταβολή μετρητών, τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της ΑΜΚ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε ποσό ίσο με την ονομαστική αξία των νέων μετοχών, ήτοι 1 ευρώ (€1,00) ανά νέα μετοχή.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εξουσιοδότησε τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, κ. Μανούσο Μανουσάκη, ή πρόσωπο που αυτός τυχόν θα εξουσιοδοτήσει, για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών υλοποίησης της σχετικής απόφασης.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη επί του θέματος, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 («Κανονισμός MAR») και περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του Κανονισμού MAR.



Πηγή: skai.gr

