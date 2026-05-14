Honda: Πρώτη ετήσια ζημία εδώ και 70 χρόνια – «Πλήρωσε ακριβά» το στοίχημα στα ηλεκτρικά οχήματα

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Honda κατέγραψε την πρώτη ετήσια ζημία της εδώ και 70 χρόνια, καθώς οι επενδύσεις της στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων (EV) δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, σύμφωνα με το BBC.

Η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν ήταν τόσο ισχυρή όσο είχε προβλέψει η εταιρεία, με τη Honda να ανακοινώνει συνολικές λειτουργικές ζημίες ύψους 423 δισ. γεν (2,68 δισ. δολάρια) για το έτος χρήσης που έληξε τον Μάρτιο του 2026.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει μέρος των στόχων της για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και θα προμηθεύεται εξαρτήματα από την Κίνα, όπου το κόστος είναι χαμηλότερο, προκειμένου να περιορίσει τις δαπάνες της.

Η εταιρεία απέδωσε μέρος των ζημιών της στις αλλαγές της αμερικανικής πολιτικής, όπως η κατάργηση των φορολογικών κινήτρων για τους καταναλωτές στις ΗΠΑ που αγοράζουν ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και η επιβολή δασμών.

Μέχρι πρότινος, οι καταναλωτές στις ΗΠΑ μπορούσαν να λάβουν φορολογική έκπτωση έως και 7.500 δολάρια για την αγορά νέου ηλεκτρικού οχήματος, ωστόσο το μέτρο αυτό καταργήθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά τους το 2025 έπληξαν τα κέρδη αρκετών μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών, παρά τη μείωση των δασμών από 25% σε 15%.

Η Honda, η οποία εισήχθη για πρώτη φορά στο χρηματιστήριο το 1957, έχει αναπτυχθεί με την πάροδο των ετών και έχει καταστεί η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ιαπωνίας. Αναλυτές ανέφεραν ότι το τεράστιο μέγεθος και ο παραδοσιακός χαρακτήρας της εταιρείας δυσχεραίνουν την ταχεία προσαρμογή της στις απότομες διακυμάνσεις της ζήτησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η Honda ανακοίνωσε ότι θα επικεντρωθεί πλέον στην ανάπτυξη του επιτυχημένου κλάδου μοτοσικλετών της, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της και της κατασκευής υβριδικών οχημάτων.

Η εταιρεία χαρακτήρισε τη Βόρεια Αμερική, την Ιαπωνία και την Ινδία ως αγορές προτεραιότητας για τη μελλοντική της ανάπτυξη, αν και έχει αναστείλει τα σχέδιά της για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών στον Καναδά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Honda, Toshihiro Mibe, δήλωσε ότι η εταιρεία εγκαταλείπει τον στόχο της τα ηλεκτρικά οχήματα να αντιστοιχούν στο ένα πέμπτο των νέων πωλήσεων έως το 2030. Πρόσθεσε επίσης ότι η Honda αποσύρει τον στόχο της να είναι το 100% των οχημάτων της ηλεκτρικά έως το 2040.

Παράλληλα, η εταιρεία αναμένει ζημιές ύψους 512 δισ. γιν που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά οχήματα για το επόμενο έτος χρήσης, το οποίο λήγει τον Μάρτιο του 2027.

«Ζοφερό ορόσημο»

«Πρόκειται για ένα ζοφερό ορόσημο για τη Honda, αλλά όχι απρόσμενο», δήλωσε η Danni Hewson, επικεφαλής οικονομικής ανάλυσης της AJ Bell.

«Όπως πολλοί παραδοσιακοί κατασκευαστές αυτοκινήτων, στοιχημάτισε ότι οι οδηγοί θα μετακινούνταν γρήγορα προς τα ηλεκτρικά οχήματα... και έχασε, καθώς η αγορά εξελίχθηκε διαφορετικά», πρόσθεσε η ίδια.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η πολιτική, το κόστος ζωής και ο ανταγωνισμός από κινεζικές εταιρείες ανάγκασαν τη Honda να «κάνει πίσω» στα σχέδιά της για τα ηλεκτρικά οχήματα και να «απορροφήσει το κόστος».

Η Danni Hewson πρόσθεσε ότι, παρότι η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες λόγω της ανόδου στις τιμές της βενζίνης εξαιτίας του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, «εταιρείες όπως η Honda αναγκάζονται να προσαρμόζονται εν κινήσει, κάτι ιδιαίτερα δύσκολο για επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους».

Η ίδια δήλωσε ακόμη ότι τα πράγματα ενδέχεται να γίνουν ακόμη πιο δύσκολα, καθώς στην αγορά αναμένονται και άλλες «ανατροπές και απρόβλεπτες εξελίξεις» στο άμεσο μέλλον.

Πηγή: skai.gr

