Τη σημασία των υποδομών, των μακροχρόνιων συμβάσεων και της κανονιστικής σταθερότητας για την ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου που συνδέει την Ελλάδα με χώρες της Ευρώπης, υπογράμμισε η διευθύνουσα σύμβουλος στην ΑΚΤΩΡ LNG, Μαρία Ρίτα Γκάλι, μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου «Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe - Building an interconnected and secure regional energy system», που διοργάνωσαν στην Αθήνα η «Καθημερινή» και οι «Financial Times».

Απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποτελέσει πύλη για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), η κ. Γκάλι χαρακτήρισε τον Κάθετο Διάδρομο «πολύ σημαντικό ως υποδομή γιατί χωρίς την υποδομή δεν μπορούμε να φτάσουμε στις τελικές αγορές».

Όπως ανέφερε, η περιοχή εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό φυσικό αέριο, σημειώνοντας ότι «πέρσι η περιοχή αυτή εισήγαγε 17 bcm ρωσικού αερίου», ενώ παράλληλα εξακολουθεί να χρησιμοποιεί λιγνίτη και άνθρακα. «Χρειαζόμαστε λοιπόν πολύ φυσικό αέριο για να υποστηρίξουμε την απανθρακοποίηση της περιοχής», τόνισε.

Ανάγκη για μακροχρόνιες συμβάσεις και επενδύσεις

Αναφερόμενη στις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του διαδρόμου, η κ. Γκάλι υπογράμμισε ότι απαιτούνται μακροχρόνιες δεσμεύσεις προκειμένου να περιοριστεί η μεταβλητότητα των τιμών και να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση των υποδομών.

«Η τιμή μπορεί να είναι 3 δολάρια για κάθε εκατομμύριο BTU (MMBtu) αλλά τώρα, αυτοί που δεν έχουν σταθερά συμβόλαια, πληρώνουν πολύ ακριβά, μέχρι 9 και 10 δολάρια», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «για να χρηματοδοτήσουμε τις υποδομές πρέπει να έχουμε μακροχρόνιες συμβάσεις».

Παράλληλα, σημείωσε ότι ορισμένες χώρες, όπως η Ουκρανία, χρειάζονται οικονομική στήριξη για να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε τέτοια έργα, ενώ υπογράμμισε πως «οι δυνάμεις της αγοράς κάνουν προσπάθειες για να συμπληρώσουν αυτό το πολύ δύσκολο παζλ».

Ρυθμιστική σταθερότητα και κατάργηση του ρωσικού αερίου

Σχετικά με το ζήτημα των δασμών, η κ. Γκάλι επισήμανε: Έχουν γίνει προσπάθειες για να μειωθούν οι δασμοί. Ξέρουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς τόσο χαμηλότεροι μπορούν να είναι οι δασμοί. Η τρέχουσα ισχύς δεν χρειάστηκε τρομερές επενδύσεις.

Αυτό το λέω ως προς τον TCO (Total Cost of Ownership), ότι πρέπει αυτή την ισχύ να την κάνουμε booking (να τη δεσμεύσουμε) για αρκετά χρόνια για να παραμείνει σταθερή και να αυξηθεί. Αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ισχύ ένα χρόνια αλλά όχι τον επόμενο. Πρέπει πολλά να γίνουν ακόμα. Έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία στην Ευρώπη για να το πετύχουμε αυτό» […] «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ρυθμιστική σταθερότητα και μακροπρόθεσμη δέσμευση», κατέληξε η κ.Γκάλι

Ερωτηθείσα για τα βήματα που πρέπει να γίνουν έως το 2027 ώστε ο διάδρομος να αποδειχθεί επιτυχημένος, η κ. Γκάλι ανέφερε ότι βασική προϋπόθεση αποτελεί «η αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού για την εξάλειψη της προμήθειας ρωσικού αερίου», προσθέτοντας ότι αυτός είναι «ο τελικός στόχος».

Τη συζήτηση συντόνισε η ανταποκρίτρια των Financial Times για την Ελλάδα και την Κύπρο, Ελένη Βαρβιτσιώτη. Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης οι: Βλαντιμίρ Μαλίνοφ, Διευθύνων Σύμβουλος της Bulgartransgaz, Άρτουρ Λορκόφσκι, Διευθυντής της Γραμματείας Ενεργειακής Κοινότητας, και Τζόσουα Χακ, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Διπλωματικής Αποστολής στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

