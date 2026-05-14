ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Με ποσοστό 96,69% υπερψηφίστηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης κατά 4 δισ. ευρώ, η οποία αναμένεται να προχωρήσει την ερχόμενη εβδομάδα με δημόσια εγγραφή στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση εκτός Ελλάδας, σε θεσμικούς και λοιπούς επιλέξιμους επενδυτές. Όπως σημειώνεται στην πρόταση της διοίκησης, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα συμβάλει στη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας με στόχο:

(i) την επιτάχυνση των επενδύσεων στις κύριες γεωγραφικές αγορές της,

(ii) την ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας της,

(iii) την επένδυση σε άλλους τομείς που η εταιρεία θεωρεί στρατηγικούς ή συμπληρωματικούς προς τις κύριες δραστηριότητές της και

(iv) τη διατήρηση ευελιξίας για περαιτέρω ευκαιρίες ανάπτυξης στους χώρους της ενέργειας και της τεχνολογίας.

Με ποσοστά άνω του 99% υπερψηφίστηκαν και οι προτάσεις για αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας όπως και η εκλογή δύο μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Στη συνέλευση μετείχαν 595 μέτοχοι που εκπροσωπούν το 70% του μετοχικού κεφαλαίου

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

