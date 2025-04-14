Άδεια λειτουργίας ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων στην Elgre

Άδεια λειτουργίας ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «Elgre Ίδρυμα Μικροχρηματοδοτήσεων Α.Ε.» με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η απόφαση για την άδεια λειτουργίας δημοσιεύθηκε στις 8 Απριλίου 2025 στο δεύτερο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Πρόεδρος της Elgre ΑΕ είναι ο επιχειρηματίας κ. Στέλιος Αργυράκης και Διευθύνων σύμβουλος ο κ. Γρηγόρης Μιχαηλίδης. Ο κ. Μιχαηλίδης είναι τραπεζικό στέλεχος, με μεγάλη εμπειρία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με αφορμή την αδειοδότηση της νέας εταιρείας Μικροχρηματοδοτήσεων ο κ. Μιχαηλίδης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μπαίνουμε στην αγορά με στόχο να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις μικροχρηματοδότησης οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις μοναδικές ανάγκες των μικροεπιχειρηματιών, ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων και ατόμων με χαμηλό εισόδημα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιτύχουν τους οικονομικούς τους στόχους».



Η Elgre ΑΕ θα παρέχει στους πελάτες της:

• Μικροπιστώσεις, με ευέλικτα σχέδια αποπληρωμής που θα εξυπηρετούν μικροεπιχειρηματίες και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες. Έτσι ενισχύουμε την ανάπτυξη και στρέφουμε την καινοτομία στις τοπικές κοινότητες.

• Κεφάλαιο Κίνησης, Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, χρειάζονται συνεχή οικονομική υποστήριξη για τις λειτουργικές τους ανάγκες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσφέρουμε ένα όριο κεφαλαίου κίνησης από ανανεώσιμες πηγές, το οποίο επαναξιολογείται ετησίως, για να τους βοηθήσουμε να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις ταμειακές ροές και τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

• Εγγυητικές επιστολές, με την παροχή εγγυητικών επιστολών δίνουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε επιχειρηματικές συναλλαγές, να ασφαλίσουν συμβόλαια ή να ανταποκριθούν στις κανονιστικές απαιτήσεις.

• Χρηματοοικονομική εκπαίδευση, ώστε οι πελάτες μας να αποκτήσουν βασικές οικονομικές γνώσεις και πόρους για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να έχουν επιτυχία στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.

• Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων, ώστε με εξειδικευμένη καθοδήγηση και υποστήριξή βοηθούμε τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να επιτύχουν, με συμβουλές για επιχειρηματικό σχεδιασμό, οικονομική διαχείριση, μάρκετινγκ και λειτουργίες.

• Μicroleasing, Με την υπηρεσία μικρομίσθωσης που διαθέτουμε δίνουμε τη δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις και ιδιώτες να μισθώνουν εξοπλισμό, οχήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που χρειάζονται για να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους χωρίς να απαιτείται σημαντικό αρχικό κόστος.





