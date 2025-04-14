ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική από 01.07.2025 η λειτουργία του Ψηφιακού Πελατολογίου Οχημάτων

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ορίζεται η έναρξη ισχύος του Ψηφιακού Πελατολογίου Οχημάτων, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των πληροφοριών από τους υπόχρεους, η έκταση εφαρμογής και οι εξαιρέσεις (Α.1057/2025).

Σε συνδυασμό με την τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA) και την ψηφιακή παρακολούθηση της διακίνησης αποθεμάτων (ψηφιακό δελτίο αποστολής), το Ψηφιακό Πελατολόγιο Οχημάτων αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της φορολογικής συμμόρφωσης, τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων, την υποβοήθηση των επιτόπιων ελέγχων και την εξαγωγή δεικτών εύρους συναλλακτικής δραστηριότητας ανά κλάδο και τοποθεσία.

Υπόχρεες για την τήρηση του Ψηφιακού Πελατολογίου Οχημάτων είναι οι εξής κατηγορίες επιχειρήσεων:

-συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων

-φανοποιεία

-επιχειρήσεις με αντικείμενο την τοποθέτηση συναγερμών, ηχοσυστημάτων και οργάνων σε οχήματα

-χώροι στάθμευσης

-πλυντήρια αυτοκινήτων

-επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών (δίτροχων, τρίτροχων, τετράτροχων), μοτοποδηλάτων, επιβατικών οχημάτων που προορίζονται για επαγγελματική ή προσωπική χρήση, επαγγελματικών οχημάτων, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης Ψηφιακού Πελατολογίου Οχημάτων:

-οι επιχειρήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

-οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με συστήματα αυτοεξυπηρέτησης, εφόσον τα παραστατικά αξίας εκδίδονται άμεσα με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας

-οι εργασίες που απαιτούνται για την κίνηση και παράδοση των καινούριων αυτοκινήτων στον αγοραστή, οι οποίες πραγματοποιούνται από τα συνεργεία των επιχειρήσεων πώλησης καινούριων αυτοκινήτων (π.χ. αποκήρωση)

-η εκμίσθωση θέσεων στάθμευσης από ιδιοκτήτες περιφραγμένων οικοπέδων, εφόσον η εκμίσθωση έχει συγκεκριμένη κάθε φορά χρονική διάρκεια, δεν συνοδεύεται από υπηρεσίες φύλαξης ή άλλες υπηρεσίες (π.χ. παρκαδόρος, γραφείο, τηλέφωνο) και ο κάτοχος του οχήματος διαθέτει αυτοτελή δυνατότητα εισόδου και εξόδου

-η επισκευή ή συντήρηση μερών ή εξαρτημάτων οχημάτων, εφόσον αυτά εισάγονται στην εγκατάσταση της επιχείρησης αυτοτελώς, αποσπασμένα από το όχημα που φέρει την πινακίδα κυκλοφορίας (π.χ. μηχανή οχήματος, αναμεικτήρας μεταφοράς σκυροδέματος)

-η χρήση ιδιόκτητου χώρου στάθμευσης επιχειρήσεων για την φιλοξενία/εξυπηρέτηση πελατών τους, με ή χωρίς αντάλλαγμα

-η παροχή υπηρεσιών κινητού συνεργείου και η επισκευή οχημάτων στον τόπο που εμφανίστηκε η βλάβη (ή σε άλλο σημείο που υποδείχθηκε).

Έως 30/6/2025, η τήρηση του Ψηφιακού Πελατολογίου είναι προαιρετική, ενώ από 1/7/2025, γίνεται υποχρεωτική.

Η νέα ψηφιακή εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Επιχειρήσεις > Ψηφιακό Πελατολόγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30 - 17:00.

Παράλληλα, στο YouTube κανάλι της ΑΑΔΕ, οι υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ειδικά εκπαιδευτικά video για τη σωστή χρήση της εφαρμογής.

Η ανάπτυξή του αποτέλεσε αντικείμενο μακράς διαβούλευσης και στενής συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απλή και φιλική προς τον χρήστη, ελαχιστοποιώντας τις λειτουργικές προσαρμογές από τις επιχειρήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

