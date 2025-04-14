Ιστορικά ρεκόρ σε όλους τους δείκτες, κατέγραψε ΟΛΠ Α.Ε το 2024 με καθαρά κέρδη ύψους €87,4 εκατ. και αύξηση 30,8%, παρά τις διεθνείς προκλήσεις.

Αυτό τόνισε ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Άγγελος Καρακώστας στο βήμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών αναφέροντας ότι πρόκειται για αποτελέσματα που οφείλονται στη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας, η οποία βασίζεται στην ενίσχυση της πολυλειτουργικότητας του λιμένα και στη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών του.

«Σε κάθε προσπάθεια της Πολιτείας προς όφελος του πολίτη είμαστε αρωγοί, γιατί βασικό μας μέλημα είναι η κοινωνική συνεισφορά», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος και στην άμεση ανταπόκριση για μείωση των λιμενικών τελών κατά 50%.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία με την COSCO SHIPPING, έναν παγκόσμιο ηγέτη στον κλάδο, ο οποίος προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε επίπεδο διασυνδεσιμότητας, κεφαλαίων και τεχνογνωσίας. Αναφερόμενος στη διεθνή θέση του λιμένα, υπογράμμισε ότι ο Πειραιάς έχει πλέον καθιερωθεί ως κόμβος παγκόσμιας σημασίας, καταλαμβάνοντας την 37η θέση στη λίστα των 100 κορυφαίων λιμένων της Lloyd’s List, την 7η θέση στον Δείκτη Xinhua-Baltic, ενώ διατηρεί την πρώτη θέση στη Μεσόγειο σε επίπεδο διακίνησης φορτίων και είναι το μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι στην Ευρώπη, με συνεχή αύξηση στον τομέα της κρουαζιέρας – και ειδικότερα του homeporting – με θετική επίδραση στο εθνικό τουριστικό προϊόν.

Αναφερόμενος στις επενδύσεις, σημείωσε την πρόοδο σε σημαντικά έργα, όπως η Νότια Επέκταση για την κρουαζιέρα, η αναβάθμιση του Σταθμού Αυτοκινήτων, η ενίσχυση της Ζώνης Ναυπηγοεπισκευής και η βυθοκόρηση του Κεντρικού Λιμένα, με έμφαση στην κυκλική διαχείριση, στο περιβάλλον και την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

Μιλώντας για τη βιωσιμότητα, υπενθύμισε ότι ο Πειραιάς είναι το πρώτο EcoPort λιμάνι στη Μεσόγειο και εφαρμόζει ενεργές δράσεις για την περιβαλλοντική προστασία και ενεργειακή απόδοση, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά έργα και διατηρώντας κορυφαίες πιστοποιήσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Καρακώστας τόνισε: «Ο Πειραιάς είναι στενά συνδεδεμένος με την κοινωνία. Με καινοτομία, διαφοροποίηση και κοινωνική ευθύνη, χτίζουμε έναν λιμένα ανθεκτικό και παρόντα, όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για τις επόμενες γενιές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.